«Как же так можно?!» Дольщики «Планетограда» написали открытое письмо губернатору Петербурга

30 Июль 17:10 2018-07-31T17:15:02+03:00

Дольщики «Планетограда» с нетерпением ждали сдачи в эксплуатацию первых домов. Но их планы разрушила инициативная группа из нескольких граждан. Фото: vk.com/zhk_planetograd

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Ситуация вокруг строительства «Планетограда» продолжает набирать обороты. Ускорить решение вопроса просят дольщики, купившие квартиры в этом малоэтажном жилом комплексе.

Напомним, «Планетоград» начали строить на Пулковском шоссе несколько лет назад. Но, когда его уже почти построили, инициативная группа из нескольких граждан, называющих себя градозащитниками, обратилась в суд. По их мнению, жилой комплекс опасен для Пулковской обсерватории.

Несмотря на разрешение на строительство и получение застройщиком всех необходимых согласований, служители Фемиды встали на сторону активистов. Объект «заморозили». Однако, по последним данным, Верховный суд все-таки признал проект планировки территории «Планетограда» законным.

«СТАЛО ПОТРЯСЕНИЕМ»

Между тем, высказаться решили дольщики жилого комплекса: квартиры в «Планетограде» купили более пятисот семей. Они написали открытое письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. В копию были поставлены «строительный» заместитель градоначальник Игорь Албин, спикер городского парламента Вячеслав Макаров и прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко.

Дольщики рассказали, что многие из них являются жителями Московского и Пушкинского районов Петербурга. Они решили купить квартиры в «Планетограде», потому что «мечтали сохранить притяжение» к той части города, где проживают их семьи, родственники и друзья и учатся дети.

- На момент заключения договоров долевого участия, строительство ЖК «Планетоград» шло полным ходом - застройщик имел действующее разрешение на строительство, выданные в ноябре 2016 года петербургским Госстройнадзором, - начали свое обращение дольщики. - Так что многие из нас, не сомневаясь, тратили все семейные сбережения на покупку квартир именно в этом удобном и перспективном жилом комплексе - брали ипотеку, вкладывали материнский капитал, продавали собственные квартиры, занимали деньги у друзей.

Однако…

- В ноябре 2017 года, когда дома были практически достроены, Куйбышевский суд признал незаконным выданное застройщику год назад разрешение на строительство, - продолжили горожане. - Данное решение стало потрясением не только для застройщика и Госстройнадзора, но и в первую очередь для нескольких сотен дольщиков, купивших к этому времени квартиры в строящемся жилом комплексе. Апелляционная жалоба, к еще большему нашему удивлению, не вернула ситуацию в русло здравого смысла: в марте нынешнего года Городской суд Санкт-Петербурга оставил решение районного суда в силе.

РАЗОБРАТЬСЯ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Дольщики уверены, что основанием для признания разрешения на возведение «Планетограда» незаконным стала формальность - несоблюдение «некоего внутреннего порядка согласования строительства в Пулковской обсерватории, в охранной зоне которой возводился жилой комплекс».

- Так что более 540 семей, уже заплативших за свои квартиры, оказались жертвами судебного решения, основанного на формальном и бюрократическом подходе! - сетуют петербуржцы. - Как же можно отменять разрешение на строительство, когда дома уже возведены практически по самую крышу, а сотни дольщиков готовятся получать ключи от квартир?!

Для дольщиков непонятно, какие интересы преследует та самая группа из пяти истцов. Активисты живут в других районах города и большинство из них никакого отношения к Пулковской обсерватории не имеют (ранее руководство Обсерватории сообщало, что только один из активистов трудоустроен в Обсерватории, и то на 0,1 ставки). При этом никакой угрозы от «Планетограда» не видят ни в самой обсерватории, ни в Российской академии наук.

- Сейчас строительство по-прежнему «заморожено». И хотя застройщик вернул деньги, планы людей рухнули, а время - упущено. Теперь многие из нас вынуждены перебираться в другие районы города, нарушая сложившиеся семейные и социальные связи, - добавили дольщики.