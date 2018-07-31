2018-07-31T18:42:42+03:00
Происшествия

Финалистка шоу «Взвешенные люди» Веста Романова: «У нас оставалось два дня»

Из-за халатности педиатра новорожденная девочка чуть не погибла
Людмила ИЛЬИНА
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Из-за халатности педиатра новорожденная дочка финалистки шоу «Взвешенные люди» чуть не погибла.Из-за халатности педиатра новорожденная дочка финалистки шоу «Взвешенные люди» чуть не погибла.
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Петербурженка Веста Романова, девушка, которая смогла круто изменить свою жизнь. Дойдя до финала первого сезона шоу «Взвешенные люди» в 2015 году, Веста похудела на 50 килограммов, а со временем только улучшила свой результат. В середине июня «взвешенная» землячка стала мамой, у нее родилась прекрасная дочка Кристина, но из-за халатности районного педиатра девочка чуть не умерла.

- После того как мы приехали домой, у ребенка началась рвота, и с каждым днем только усиливалась. К нам приходил три раза районный педиатр и патронажная сестра для осмотра, так же три раза. Я каждый их визит задавала вопрос «Это нормально, что ребенка постоянно тошнит?», на что мне отвечали «Да это нормально, делайте клизмы». Врача больше интересовало, читала ли я книги о кормлении, делала замечания, что телевизора в комнате с малышом не должно быть. Это продолжалось 2,5 недели, - рассказала «Комсомолке» Веста.

Через несколько дней ребенок начал себя чувствовать еще хуже, Веста помчалась к платному педиатру и оттуда их уже экстренно госпитализировали.

- У ребенка было сильнейшее обезвоживание. Она родилась с весом 2800, а в больницу мы приехали с весом 2300. Нам поставили диагноз энтероколит (это воспаление кишечника - прим. ред.). Четыре дня она была только на капельницах и ничего не ела, воспаление снимали антибиотиками.

Для девушки это первая беременность и опыт материнства. Сейчас она сама себя корит за то, что раньше не забила тревогу, но ведь если медицинский работник, тем более двое, говорят что все нормально, значит причин для паники нет. Мы привыкли доверять врачам.

Веста Романова благодарит врачей из Детской городской больницы №1. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Веста Романова благодарит врачей из Детской городской больницы №1. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- За две недели в больнице выходили ребенка, она хорошо ест. Мне сказали, что если бы мы подождали еще два три дня, было бы поздно. Больше ребенок бы не выдержал, страшно представить, - вспоминает Веста.

В детской городской поликлинике № 8, откуда приходил врач для осмотра, комментировать ситуацию отказались, попросили сделать официальный запрос. «Комсомолка» сделала запрос, и обязательно будет держать вас в курсе дела. Веста Романова так же планирует начать разбирательство с поликлиникой, но сейчас, для нее главное поправить здоровье дочери.

Сейчас новорожденная Кристина активно идет на поправку, хорошо ест и все чаще улыбается, а в конце недели малышка с мамой поедут домой. Мы желаем ей скорейшего выздоровления.

КСТАТИ

Петр Васильев финалист шоу «Взвешенные люди», который сделал предложение руки и сердца Весте в финале шоу, сейчас является крестным отцом дочери девушки. Девочку крестили в больнице. Веста сейчас счастлива, у нее замечательный муж, имя которого девушка не открывает, а с Петром, они расстались друзьями и поддерживают отношения.

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