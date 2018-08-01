«Оксимирон убивает интеллектуальную часть хип-хопа»: Децл высказался о модных российских рэперах

1 Авг. 20:05 2018-08-01T20:03:15+03:00

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В это сложно поверить, но с момента выхода первого альбома Децла "Кто ты?" прошло 18 лет. С тех пор автор хитов «Потабачим» «Слезы», «Вечеринка» эспериментирует с жанрами. И его новая пластинка "Акустика" лишний раз это доказывает. Кирилл "Децл" Толмацкий записал ее вместе с музыкантами Animal Джаz. И уже по доброй традиции - в Санкт-Петербурге, где мы и встретились.

- Я в Москве постоянно, но последние лет 5 приезжаю работать в студию в Питер, - признался Кирилл. - Альбом "Акустика" получился достаточно быстрым, а тот, который готовится и выйдет в сентябре 2018 года, - я его "рожал" года 4.

- А до "Акустики" у вас был последний альбом в 2016 году...

- Да, была большая пауза: я не мог ничего написать! А после записи "Акустики" меня прорвало.

- Раньше Децл собирал огромные залы, но в последние пару лет самый громкий инфоповод, связанный с вами, это скандал с Бастой.

- На самом деле я и сейчас собираю многотысячные стадионы, выступаю на фестивалях в Киеве, Сочи. При этом мне больше нравится работать на небольших площадках, когда народ близко и находится в тесном контакте с исполнителем. Что касается Басты...

- Да, вы уже отсудили у Викуленко крупную сумму за оскорбления с его стороны, но тут недавно у вас в Твиттере снова появился о нем пост.

- Он сообщил о готовящемся фестивале Gazgolder Live в Москве на территории бывшего завода Арма рядом с моим домой и я написал, что только "дети клоаки могут начать репетировать в 10:00 утра".

- Не пора ли пойти на примерение?!

- Мой юрист уже дважды выигрывал дело по защите чести и достоинства в сети, в общей сложности Вакуленко заплатил мне больше полумиллиона рублей. Основная моя претензия связана с клубом и с тем, что люди уже третий год подряд по выходным с пятницы по понедельник подвергаются музыкальному терроризму со стороны клуба Gazgolder. Вопрос перевели в сферу личного конфликта, дабы отвести внимание от основной проблемы. Но клуб продолжает насиловать уши жителей, поэтому вопрос остается открытым.

Досталось от «ветерана рэпа» и модному нынче Оксимирону. Децл уверен, что из-за него в том числе в России хип-хоп начал умирать в интеллектуальном плане.

- Oxxxymiron, Drago, Schokk - они все иммигранты, они приехали с другим сознанием, не уважают корни и культуру, которая зарождалась тут. Эти ребята - фанаты западного рэпа, они запустили тему с баттлами, где оскорбляют друг друга. Даже маму. Я это не приветствую. Хип-хоп сейчас разъединен, и это последнее, что можно сделать для того, чтобы убить культуру. С другой стороны, они дали возможность многим показать себя. Например, какой-нибудь Гнойный. В мое время его бы не заметили и воспринимали как юродивого. А сейчас его позиционируют как репера, фристайлера. Но это же бред полный! А всё просто: большинство исполнителей сейчас заточены не на творчество, а на зарабатывание денег!

Напомним, что конфликт российских рэперов Басты и Децла разразился в социальных сетях в 2016 году. Артисты обменяли взаимными оскорблениями, а потом встретились в суде. затем Децл Децла стал раздражать шум в московском ночном клубе Басты.