ТЕСТ: новая жизнь старых зданий Санкт-Петербурга
Мы любим Санкт-Петербург, но хорошо ли мы его знаем? И успеваем ли следить за переменами, которые – да-да! – происходят и в нашей неспешной столице?
Заводы и фабрики из центра все активнее переезжают за город, кто-то просто уходит в историю… К счастью, многие объекты промышленной архитектуры получают новую жизнь. Но это, конечно, еще не повод забывать их славное прошлое.
Кстати, а хорошо ли вы его помните? Знаете ли, чем знаменит гараж Крюммеля, какую поговорку подарила нам Новая Голландия, что планируют организовать в здании Левашовского хлебозавода и во что превратилось бывшее трамвайное депо? Предлагаем проверить!