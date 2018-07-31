ТЕСТ: новая жизнь старых зданий Санкт-Петербурга

31 Июль 10:00 2018-08-03T12:12:35+03:00

Проверьте себя: хорошо ли вы знаете историю промышленной архитектуры Северной столицы?

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Мы любим Санкт-Петербург, но хорошо ли мы его знаем? И успеваем ли следить за переменами, которые – да-да! – происходят и в нашей неспешной столице?

Заводы и фабрики из центра все активнее переезжают за город, кто-то просто уходит в историю… К счастью, многие объекты промышленной архитектуры получают новую жизнь. Но это, конечно, еще не повод забывать их славное прошлое.

Кстати, а хорошо ли вы его помните? Знаете ли, чем знаменит гараж Крюммеля, какую поговорку подарила нам Новая Голландия, что планируют организовать в здании Левашовского хлебозавода и во что превратилось бывшее трамвайное депо? Предлагаем проверить!

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