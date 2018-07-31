«Папин день»: Презентация семейной платформы ŠKODA в Санкт-Петербурге

31 Июль 10:20 2018-07-31T11:47:49+03:00

В Приморском парке Победы 5 августа пройдет фестиваль «Папин День» с детской образовательно-развлекательной территорией ŠKODA КРОХА от WAGNER

Изменить размер текста: A A

Официальные дилеры ŠKODA WAGNER совместно с Мамин Папин журнал приглашают всех желающих на масштабный праздник под открытым небом, традиционно объединяющий тысячи молодых семей!

Основная идея фестиваля заключается в том, чтобы каждый участник праздника мог прочувствовать атмосферу доверия и заботы, не оставив ни единого сомнения в семейной тональности бренда и философии заботы ŠKODA о каждом из членов семьи!

Каждый день, проведенный в кругу семьи, бесценен! Главным героем этого дня станут папы, с мэйн-событием фестиваля – «Папа Стартами». А всех детей до 10 лет будет ждать образовательно-развлекательная территория ŠKODA КРОХА! Это развивающий детский квест, в процессе прохождения которого ребенок изучает правила дорожного движенья, общается со сверстниками и получает приятные призы.

Каждую семью автолюбителей будет ждать тестовый парк ŠKODA, доступный для тест-драйвов с 11 до 19 часов, и менеджеры-консультанты, которые расскажут обо всех особенностях автомобилей.

В программе:

- Тест-драйв ŠKODA;

- Конкурс Авто тюнинга (Рисование на картонных автомобилях);

- Лаунж-зона для тёплых встреч с друзьями и обмена опытом;

- Творческие мастерские;

- Научные и интерактивные шоу;

- Приятные сюрпризы и отличное настроение.

Для комфортного пребывания на фестивале мам и пап с малышами, мы традиционно оборудуем шатёр кормления и пеленания.

Вход на фестиваль свободный.

Предварительная запись на папа-старты:

https://maminpapin.com/events/papin_den/spb/

Предварительная запись на КРОХУ:

http://skoda-wagner.ru/about/special-offers/actual/1561/

*Реклама