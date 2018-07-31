«Папин день»: Презентация семейной платформы ŠKODA в Санкт-Петербурге
Официальные дилеры ŠKODA WAGNER совместно с Мамин Папин журнал приглашают всех желающих на масштабный праздник под открытым небом, традиционно объединяющий тысячи молодых семей!
Основная идея фестиваля заключается в том, чтобы каждый участник праздника мог прочувствовать атмосферу доверия и заботы, не оставив ни единого сомнения в семейной тональности бренда и философии заботы ŠKODA о каждом из членов семьи!
Каждый день, проведенный в кругу семьи, бесценен! Главным героем этого дня станут папы, с мэйн-событием фестиваля – «Папа Стартами». А всех детей до 10 лет будет ждать образовательно-развлекательная территория ŠKODA КРОХА! Это развивающий детский квест, в процессе прохождения которого ребенок изучает правила дорожного движенья, общается со сверстниками и получает приятные призы.
Каждую семью автолюбителей будет ждать тестовый парк ŠKODA, доступный для тест-драйвов с 11 до 19 часов, и менеджеры-консультанты, которые расскажут обо всех особенностях автомобилей.
В программе:
- Тест-драйв ŠKODA;
- Конкурс Авто тюнинга (Рисование на картонных автомобилях);
- Лаунж-зона для тёплых встреч с друзьями и обмена опытом;
- Творческие мастерские;
- Научные и интерактивные шоу;
- Приятные сюрпризы и отличное настроение.
Для комфортного пребывания на фестивале мам и пап с малышами, мы традиционно оборудуем шатёр кормления и пеленания.
Вход на фестиваль свободный.
Предварительная запись на папа-старты:
https://maminpapin.com/events/papin_den/spb/
Предварительная запись на КРОХУ:
http://skoda-wagner.ru/about/special-offers/actual/1561/
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