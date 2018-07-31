2018-07-31T12:12:12+03:00
Наука

Ученые из СПбГУ научились предсказывать катастрофические паводки

Разработки помогут в строительстве на Черноморском побережье
Елена МОЛОДКИНА
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Сейчас гидрологи СПбГУ могут предсказать паводки на семи реках Черноморского побережьяСейчас гидрологи СПбГУ могут предсказать паводки на семи реках Черноморского побережьяФото: REUTERS
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Где и когда случится следующий паводок в районе, какая именно река вздумает бунтовать, до этого момента определить было практически невозможно. В итоге ущерб от этого проявления стихии в России ежегодно достигает 40 миллионов рублей, и Черноморское побережье Северного Кавказа – один из самых уязвимых регионов.

Олимпиада, которая прошла в 2014 году в Сочи, только усложнила ситуацию. Дело все в том, что при подготовке города к международным соревнованиям был сильно изменен ландшафт. Чтобы построить мосты, дороги и гостиницы, жертвовали даже реликтовыми лесами. Деревья массово вырубали, что подтолкнуло природу к ответному удару.

- На освободившейся территории не проводили тщательных исследований – ни гидрогеологических, ни гидрологических. В результате в этом районе начали формироваться очаги возникновения селей, - цитирует пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета доцента СПбГУ, кандидата географических наук Татьяну Виноградову.

Десятка метеорологических станций, работающих на всем Северном Кавказе для прогноза изменчивости стока рек недостаточно. А построить необходимое количество станций просто невозможно – и сложно, и дорого.

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ РЕК

Над проблемой расчета и предсказания катастрофических паводков и работали ученые СПбГУ. Гидрологи разработали особую методику расчета и предсказания катастрофических паводков для строительства на Черноморском побережье России.

Во-первых, было установлено, что между количеством осадков и высотой местности в определенных точках водосборов есть локальные зависимости. А доцент СПбГУ Ольга Макарьева усовершенствовала модель «Гидрограф», с помощью которой теперь возможно рассчитать быстроразвивающиеся паводки.

- Наш метод оригинальный, созданный специально для российских условий. Он учитывает и различные параметры изучаемых рек, и возможное изменение климата, - говорит Татьяна Виноградова.

В итоге ученые получили данные по семи рекам Черноморского побережья, которые позволят рассчитать вероятность возникновения паводков и помогут избежать проблем при строительстве в регионе.

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