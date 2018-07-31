В Санкт-Петербурге за пропавшего «волка» объявили награду в 30 тысяч рублей

31 Июль 14:59 2018-07-31T15:52:01+03:00

У Рича серо-бежевая шерсть и карие глаза. Фото: "Помощь собаке с заправки в Колпино" ВКонтакте

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ДОБРЫЙ И СВОБОДОЛЮБИВЫЙ

Петербургский «волк» Рич - герой со сложной судьбой. Его нашли на заправке в Колпино, куда он, хромой, приходил в поисках еды. Кто-то его подкармливал, кто-то в страхе обходил стороной. А зоозащитники из «Клуба добрых сердец» забрали и практически вылечили. «Волку», который оказался маламутом, сделали операцию, он восстанавливался и искал новую семью.

- Зажигает на передержке. Не хочет с прогулки домой идти. Подразобрал комнату в зоогостинице – сгрыз линолеум и под ним новые доски, - рассказывала «КП в Санкт-Петербурге» Полина Малая, куратор Рича.

А вскоре он и вовсе сбежал – выломал кусок забора на участке и умчал, куда глаза глядят. Похожего пса видели то тут, то там. Но прошло уже почти два месяца – Рича до сих пор нет.

- Мы ищем его везде, ездим клеим объявления в Ломоносовском районе, Всеволожском, Тосненском, Колпинском, Кировском, заезжаем в коттеджные поселки, клеим у магазинов, почт, банков, у садоводств и даже на кладбищах… Обзвонили все угодья и егерей, просим помощи у всех, - говорит Полина.

Но никто и нигде Рича не видел. Похожих псов много, а Рича среди них нет. И ни одной зацепки.

Помогите найти Рича

НАШЕЛ СЕМЬЮ?

От безысходности кураторы пса уже и к экстрасенсу обращались. А тот, в свою очередь, обратившись к своим способностям, вроде бы увидел Рича. Говорит, что в первый же день пса подобрала на дороге семья на большой машине типа УАЗика. И Ричу там хорошо.

Но в эти видения Полина с подругами не очень-то верят. Мол, если это даже так, семья все равно могла откликнуться на объявления, сказать, что он у них. Тем более, что Ричу нужен дом. Так что кураторы продолжают надеяться, что кто-нибудь увидит их любимого «волка» и поможет ему вернуться.

- Он маламут, очень ухоженный и похож на волка. Окрас серо-бежевый, глаза карие, на шее коричневый широкий ошейник. На задней лапе шерсть короче, так как была операция и в лапе стоит пластина. Собаке нужна медицинская помощь, - пишут кураторы в группе "Помощь собаке с заправки в Колпино" ВКонтакте.

Полина даже пообещала вознаграждение в 30 тысяч рублей:

- Я правда заплачу эти 30 тысяч. Лишь бы Рич нашелся. Он ведь не представляет породной ценности, но представляет огромную ценность для нас! Он нам родной!

Пес очень добрый и любит играть. Фото: "Помощь собаке с заправки в Колпино" ВКонтакте

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