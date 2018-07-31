2018-07-31T18:42:42+03:00
Происшествия

«Я не мог проехать мимо»: Петербургский полицейский спас девочку от бродячих собак

Мама отвлеклась на второго ребенка, когда маленькую Еву окружили дворняги
Анна ПОСЛЯНОВА
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Бездомные псы укусили защитника в руку и в лицоБездомные псы укусили защитника в руку и в лицоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейские – обыкновенные герои: такая работа. Старший лейтенант Александр Комендантов возвращался со службы, когда увидел, что на маленькую девочку вот-вот набросятся собаки. Пришлось спасать. Малышка уцелела, а вот сам полицейский отправился в больницу с ранеными рукой и лицом.

Александр Комендантов работает в дежурной части 10 отдела полиции Невского района Петербурга. Живет в Колпино. 9 июня примерно в час дня полицейский возвращался домой после суток дежурства. Проезжая по Вознесенскому шоссе, Комендантов заметил, что в дворовом проезде, между домами №20 и №26, на маленькую девочку напала собака.

У Александра есть домашний любимец. Фото: УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга

У Александра есть домашний любимец. Фото: УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга

– Животное схватило девочку за капюшон на куртке, – сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Еще несколько собак стремительно приближались к ребенку.

Александр остановил машину и бросился на помощь. Когда полицейский приблизился к малышке и попытался отогнать пса, другой зверь из своры вцепился ему в руку. Не думая о ране, Комендантов наклонился, чтобы взять кроху на руки, – и в этот момент собака отпустила капюшон и укусила защитника в лицо…

– Видимо, собака почувствовала нежелание Александра сдаваться, ведь он продолжал сопротивляться. Поэтому она разжала зубы и убежала. Другие скрылись следом за ней, – рассказывает коллега Комендантова Елена Петрова. – На руке и лице Саши были следы укусов, из ран сочилась кровь. Но чувство выполненного долга сильнее!

Через несколько секунд к покусанному герою подбежала мама спасенной малышки. Оказалось, что она всего на секунду отвлеклась на второго ребенка. Женщина поблагодарила Александра, а девочка улыбнулась и сказала, что ее зовут Ева.

Дипломированный физкультурник работает в органах уже пять лет. Фото: УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга

Дипломированный физкультурник работает в органах уже пять лет. Фото: УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга

– После происшествия отважному полицейскому понадобилась медицинская помощь, – отмечает Ирина Волк.

Сейчас Александр чувствует себя хорошо: раны на руке и лице зажили, герой уже вышел на работу.

Кстати, по образованию старший лейтенант – спортсмен. Прежде, чем в 2013-ом связать свою жизнь с правоохранительными органами, Александр получил диплом Ленинградского государственного университета имени Пушкина по специальности «Физическая культура» и стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Опыт тесного общения с собаками у супер-полицейского тоже имеется: у него есть домашний питомец.

– Я не мог проехать мимо, – говорит Александр.

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