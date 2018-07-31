День ВМФ в Петербурге с «МегаФоном»: море впечатлений и 4 600 ГБ трафика

31 Июль 17:00 2018-07-31T17:12:59+03:00

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В День военно-морского флота на набережных Северной столицы, в акватории Невы и Кронштадтского рейда, а также на Дворцовой площади связь работала в усиленном режиме: «МегаФон» заблаговременно подготовил сеть к проведению Главного военно-морского парада в Петербурге.

Солнечный воскресный день подарил петербуржцам, гостям города и зрителям по всей стране поистине яркие впечатления. В парадном строю в акватории Невы прошли 40 боевых кораблей и подводных лодок, в Финском заливе предстали во всей красе корабли, чьи размеры не позволяют им войти в Неву, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и подводный ракетоносный крейсер «Орел». Не менее впечатляющим стал пролет истребителей, штурмовиков и вертолетов над Университетской набережной.

Солнечный воскресный день подарил петербуржцам, гостям города и зрителям по всей стране поистине яркие впечатления

Абоненты «МегаФона», лично посетившие праздничные мероприятия в Петербурге и Кронштадте, прокачали более 4 600 ГБ интернет-трафика, при этом наибольшая нагрузка на сеть «МегаФона» пришлась на 11 часов утра, когда трафик по сравнению с обычным днем вырос на 80%.

- На кораблях, участвовавших в параде, установлено новейшее оборудование, это гордость отечественного флота, - отметил директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и ЛО Владимир Бакалов. - И качество связи, которую обеспечивает «МегаФон», должно соответствовать, несмотря на высокую нагрузку на сеть. Красота и отточенность действий участников парада, конечно, вызывает у зрителей желание снять на видео и сфотографировать происходящее, чтобы поделиться с друзьями и родными, тем более что сегодня технологии это позволяют. Чтобы наши абоненты свободно пользовались всеми возможностями современной мобильной связи, мы заранее провели подготовительные работы, расширили емкость сети, установили мобильные базовые станции в районе проведения парада.