После злобного поста блогера Лены Миро жена футболиста Аршавина попрощалась с подписчиками

1 Авг. 08:45 2018-08-01T09:09:57+03:00

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«НЕ ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИЛ И НЕ НУЖНЫ…»

Эти слова Алисы Аршавиной о детях мужа-футболиста от первого брака стали практически предпоследними. На днях женщина выложила в «Инстаграм» фотографию, на которой Андрей и маленькая Есеня в форме «Кайрата» идут по полю после игры.

В комментариях подписчики набросились на Алису, в очередной раз напомнив, что у футболиста есть еще трое детей от Юлии Барановской, и что он их бросил. И неужели не скучает? На что Алиса взорвалась:

- Началось! Думаю, странно, так давно не писали про троих брошенных…. Не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете, - написала она.

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Но никто не только не отстал. Волна пошла по всему Интернету. Скандальный блогер Лена Миро посвятила Аршавиной целый гневный пост под названием «Маленькое сердце Алисы», где прошлась и по внешности Аршавиной, и по ее характеру, и по ее «Инстаграму».

- Алиса, а вы видели, что Миро написала про вас? – спросила Аршавину одна из подписчиц вчера вечером. И спустя три часа Алиса приняла решение.

Я УСТАЛА, Я УХОЖУ

- Всем подписчикам и не подписчикам хотим сказать спасибо за пребывание здесь. За очень приятные комментарии, за новые знакомства и, порой, необъективно оскорбительные, но, наверное, на это тоже есть причины людей, - начала свое обращение к подписчикам Аршавина. - Но я и моя семья устали читать гадости, переходящие все грани дозволенного. Устала слышать, что мои дети выродки, я страшная, Андрей ужасный. На этом мы прощаемся со всеми вами. И этой прекрасной социальной сетью.

Алиса уверяет, что больше ни одного поста, ни одной фотографии от нее в «Инстаграме» не появится. То самое фото, на котором Андрей в форме «Кайрата» после матча идет по полю за ручку со своей младшей дочкой Есеней, одетой маленькую футболочку «Кайрата» с именем Аршавин на спине, будет последним в «Инсте» Алисы.

alisia_arshavina С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных. Пап пошли......к маме

Фолловеры, как всегда, разделились. «Правильно, Алиса», «Полностью поддерживаю», «Это надо иметь железные нервы все это терпеть», «Не видят – не завидуют», «Правильно, нечего народ пугать», «Не выдержала конкуренции», - оставляют свои комментарии одни подписчики.

«Алиса, очень жаль», «Всегда было приятно любоваться вашими милыми фоточками», «Не обижайте нас уходом, мы вас очень любим», - говорят другие. И предлагают просто закрыть функцию комментариев – от злых языков подальше.

Но Алиса непреклонна, по крайней мере, пока:

- Уходим жить своей семьей. Ведь счастье любит тишину. Любите друг друга и будьте верны прежде всего самим себе. С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных. Пап, пошли… к маме, - закончила Алиса.