2018-08-01T16:30:58+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа» открывают рейсы в Минск

Авиакомпании подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний
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Аавиакомпания «Уральские авиалинии» в рамках код-шерингового соглашения с авиакомпанией «Белавиа» открывают продажу авиабилетов на совместные стыковочные рейсы в/из Минска. С 1 августа полеты в Минск будут выполняться из любого города маршрутной сети «Уральских авиалиний» через аэропорты Домодедово (Москва) или Пулково (Санкт-Петербург).

- Сотрудничество с авиакомпанией «Уральские авиалинии» открывает нашим клиентам новые возможности для путешествий, - отмечает генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров. - Благодаря заключенным соглашениям, мы сможем предложить жителям Республики Беларусь широкий выбор маршрутов с пересадкой в «Домодедово» и «Пулково», сделав их путешествия по России более комфортными. Также мы рассчитываем на помощь партнёрской авиакомпании в продолжении формирования транзитного узла в Национальном аэропорту «Минск».

Согласно заключенным соглашениям, пассажиры смогут приобретать единый авиабилет по всему маршруту следования двух авиакомпаний, которые уже сейчас доступны для покупки на сайтах belavia.by и uralairlines.com. Рейсы в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга запланированы в ежедневном режиме.

- «Уральские авиалинии» увеличивают карту полетов, в том числе благодаря партнерству с другими авиаперевозчиками, - подчеркивает первый заместитель Генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов. - Этим летом мы заключили код-шеринговое соглашение с авиакомпанией «Белавиа». Открывая новый проект, мы стремимся к созданию комфортного воздушного сообщения между Беларусью и российскими регионами. Полёты в Минск подходят как для деловой аудитории, так и для туристических поездок. Запланированные рейсы хорошо стыкуются в Москве и Санкт-Петербурге с другими рейсами авиакомпании.

СПРАВКА

Подписанные код-шеринговые соглашения позволят «Белавиа» и «Уральским авиалиниям» увеличить пассажиропоток, в особенности, за счет увеличения объема транзитных пассажиров, которые путешествуют между Россией и Беларусью.

Код «B2» авиакомпании «Белавиа» появится на рейсах российского партнера, а код «U6» «Уральских авиалиний» - на рейсах белорусского перевозчика.

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