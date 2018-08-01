2018-08-01T16:30:58+03:00
Общество

Актриса сериала "Улицы разбитых фонарей" Людмила Глухова внезапно умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет

О дате прощания и похорон станет известно позднее
Елена МОЛОДКИНА
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Причину смерти Людмилы Глуховой пока не называют. Фото: СоцсетиПричину смерти Людмилы Глуховой пока не называют. Фото: Соцсети
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О том, что Людмилы Глуховой не стало, сообщили ее коллеги из Концертно-досугового центра «Красногвардейский».

- У нас горькая новость. 29 июля не стало нашей коллеги, художественного руководителя. Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно… К сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и неожиданно, - написано на официальной странице КДЦ в социальной сети «ВКонтакте».

Коллеги отзываются о Людмиле Борисовне как о человеке исключительной доброты. Светлая, жизнерадостная, умная, талантливая, мыслящая, понимающая, - исключительно так говорят о ней все, с кем она когда-либо работала.

- Она необычайно талантлива. Мы всегда наслаждались ее виртуозными джазовыми импровизациями, ее умением слагать стихи, ее яркими сценическими образами. А самое главное, в качестве художественного руководителя КДЦ «Красногвардейский» она была незаменима для всех творческих коллективов и студий, помогая им выстроить нужный репертуар или репетиционный процесс, тонко и деликатно разрешая любые сложные ситуации, - говорят коллеги.

Людмила Борисовна родилась в Иркутской области, закончила Восточно-Сибирскую академию в Улан-Удэ, играла в театре пластической драмы «ЧелоВек», который сначала переехал в Омск, а потом и в Санкт-Петербург. В 2005 году получила «Золотую маску» за спектакль «Песни дождя». В 2010 году ее пригласили на роль в популярном сериале «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли, а позднее она снималась и в другом популярном петербургском сериале – Улицы разбитых фонарей».

- Общее горе сплачивает людей… в такие минуты многое проверяется… Третий день раздаются сотни звонков, приходят письма и сообщения с соболезнованиями, - сообщает пресс-служба КДЦ «Красногвардейский».

Свои соболезнования в связи со смертью Людмилы Глуховой выразили Союз работников культуры, Дом народного творчества и досуга, Ленинградский областной колледж культуры и искусства, МО Малая Охта, Ржевка, немецкие друзья центра из Нордхаузена и другие люди, близкие к искусству.

Все мероприятия, запланированные в КДЦ на 1 и 2 августа, отменены в связи с трауром. О дате прощания и похорон объявят позднее.

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