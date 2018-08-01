2018-08-01T12:51:46+03:00
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«МегаФон» и Усадьба Jazz: скорость для жизни, музыка для души

Оператор сотовой связи обеспечил гостей фестиваля надежной связью и подготовил интересные активности
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На площадке «МегаФона» была открыта лаунж-зона, где можно сфотографироваться на память в антураже необычной музыкальной фотозоны. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»На площадке «МегаФона» была открыта лаунж-зона, где можно сфотографироваться на память в антураже необычной музыкальной фотозоны. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»
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В субботу, 28 июля, на Елагином острове вновь состоялся, пожалуй, самый известный российский джазовый фестиваль Усадьба Jazz, который посетили 9 500 человек. Все гости смогли не только насладиться музыкой в исполнении любимых музыкантов, но и поучаствовать в мероприятиях «МегаФона», созданных специально для фестиваля.

В этот раз абоненты «МегаФона» были особенно активны: за время фестиваля голосовой трафик увеличился в три раза по сравнению с обычным субботним днем, а трафик передачи данных был в пять раз больше обычного, при этом пиковая нагрузка пришлась на шесть часов вечера, когда абоненты прокачали в семь раз больше, чем в любую другую субботу.

Гости фестиваля смогли поучаствовать в мероприятиях «МегаФона». Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Гости фестиваля смогли поучаствовать в мероприятиях «МегаФона». Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Для всех гостей на площадке «МегаФона» была открыта лаунж-зона, здесь же можно было подзарядить мобильный телефон, сфотографироваться на память в антураже необычной музыкальной фотозоны и даже поучаствовать в мастер-классе по игре на терменвоксе - уникальном бесконтактном инструменте.

Кроме того, абоненты «МегаФона» могли приобрести билеты на open-air со скидкой 10%, а на самом фестивале воспользоваться локером для хранения вещей и провести день налегке.

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