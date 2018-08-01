2018-08-01T13:46:46+03:00
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Фестиваль VK Fest 2018 в Петербурге посетили почти 100 тысяч человек

1,7 миллиона человек стали свидетелями прямой трансляции в сообществе фестиваля ВКонтакте
Степан СТЕПАНОВ
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VK FEST 2018 посетили более 90 тысяч человек.VK FEST 2018 посетили более 90 тысяч человек.
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VK Fest - самый масштабный фестиваль Петербурга и один из крупнейших в стране. В 2018 году на территории, равной по площади 50 футбольным полям, расположилось 350 интерактивных площадок. Накануне фестиваля были проданы почти все билеты на поезда из Москвы в Петербург.

Над созданием VK Fest 2018 работали более 6 тысяч человек: сотрудники команды ВКонтакте, силы правопорядка и службы безопасности, медицинские работники, технические специалисты, строители, волонтёры, представители участников фестиваля - популярных сообществ ВКонтакте, знаковых брендов, компаний-спонсоров.

Фестиваль проходил в Парке 300-летия.

Фестиваль проходил в Парке 300-летия.

На четыре музыкальные сцены фестиваля вышли более 50 артистов, популярных среди аудитории ВКонтакте, в том числе Баста, Элджей, Feduk, Little Big, Елена Темникова, Noize MC, Хлеб, Хаски, Пошлая Молли, АИГЕЛ, Зомб, LOBODA, Jay-Jay Johanson, Гречка, Мы, Монеточка, The Hatters, Manizha, Face и другие. Хедлайнером танцевальной сцены стал нидерландский диджей Don Diablo.

Little Big.

Little Big.

Кроме музыкальных сцен организаторы VK Fest подготовили уникальную развлекательную и образовательную программу. В Лектории с аншлагом выступили Максим Фадеев, Елена Летучая, Александр Невзоров, Елена Крыгина, Михаил Гельфанд и другие спикеры. На площадке Команды ВКонтакте ведущие разработчики рассказали о том, как они стали частью команды и как работает крупнейшая социальная сеть России и стран СНГ. С поклонниками встретились популярные блогеры — Катя Клэп, Стас Давыдов, Ида Галич, Марьяна Ро, Big Russian Boss и многие другие. На сцену ТНТ вышли главные звёзды телеканала — Павел Воля, Марина Кравец, комики из Comedy Club и шоу Stand Up, ведущие шоу «Студия СОЮЗ», участники шоу «ТАНЦЫ» и «ПЕСНИ».

Гостей VK Fest развлекали на своих площадках лучшие паблики ВКонтакте.

Гостей VK Fest развлекали на своих площадках лучшие паблики ВКонтакте.

Гостей VK Fest развлекали на своих площадках лучшие паблики ВКонтакте, петербургские музеи и университеты, спортивные команды, благотворительные фонды, ведущие российские и зарубежные компании, разработчики и издатели компьютерных игр.

Половина всех посетителей установили официальное приложение VK Fest, позволяющее следить за расписанием мероприятия и списком участников, добавлять наиболее интересные площадки и события в избранное, привязывать электронный билет, пользоваться картой фестиваля с геолокацией и исследовать 20 маршрутов, подготовленных командой VK Fest. Артистами, которых чаще всего добавляли в избранное, стали Элджей, Feduk, Little Big, Баста и Noize MC.

VK Fest - самый масштабный фестиваль Петербурга.

VK Fest - самый масштабный фестиваль Петербурга.

За два дня фестиваль посетили более 90 000 человек. 1,7 миллиона человек смотрели прямую трансляцию в сообществе фестиваля ВКонтакте.

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