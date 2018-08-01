Фестиваль VK Fest 2018 в Петербурге посетили почти 100 тысяч человек

1 Авг. 13:45 2018-08-01T13:46:46+03:00

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VK Fest - самый масштабный фестиваль Петербурга и один из крупнейших в стране. В 2018 году на территории, равной по площади 50 футбольным полям, расположилось 350 интерактивных площадок. Накануне фестиваля были проданы почти все билеты на поезда из Москвы в Петербург.

Над созданием VK Fest 2018 работали более 6 тысяч человек: сотрудники команды ВКонтакте, силы правопорядка и службы безопасности, медицинские работники, технические специалисты, строители, волонтёры, представители участников фестиваля - популярных сообществ ВКонтакте, знаковых брендов, компаний-спонсоров.

Фестиваль проходил в Парке 300-летия.

На четыре музыкальные сцены фестиваля вышли более 50 артистов, популярных среди аудитории ВКонтакте, в том числе Баста, Элджей, Feduk, Little Big, Елена Темникова, Noize MC, Хлеб, Хаски, Пошлая Молли, АИГЕЛ, Зомб, LOBODA, Jay-Jay Johanson, Гречка, Мы, Монеточка, The Hatters, Manizha, Face и другие. Хедлайнером танцевальной сцены стал нидерландский диджей Don Diablo.

Little Big.

Кроме музыкальных сцен организаторы VK Fest подготовили уникальную развлекательную и образовательную программу. В Лектории с аншлагом выступили Максим Фадеев, Елена Летучая, Александр Невзоров, Елена Крыгина, Михаил Гельфанд и другие спикеры. На площадке Команды ВКонтакте ведущие разработчики рассказали о том, как они стали частью команды и как работает крупнейшая социальная сеть России и стран СНГ. С поклонниками встретились популярные блогеры — Катя Клэп, Стас Давыдов, Ида Галич, Марьяна Ро, Big Russian Boss и многие другие. На сцену ТНТ вышли главные звёзды телеканала — Павел Воля, Марина Кравец, комики из Comedy Club и шоу Stand Up, ведущие шоу «Студия СОЮЗ», участники шоу «ТАНЦЫ» и «ПЕСНИ».

Гостей VK Fest развлекали на своих площадках лучшие паблики ВКонтакте.

Гостей VK Fest развлекали на своих площадках лучшие паблики ВКонтакте, петербургские музеи и университеты, спортивные команды, благотворительные фонды, ведущие российские и зарубежные компании, разработчики и издатели компьютерных игр.

Половина всех посетителей установили официальное приложение VK Fest, позволяющее следить за расписанием мероприятия и списком участников, добавлять наиболее интересные площадки и события в избранное, привязывать электронный билет, пользоваться картой фестиваля с геолокацией и исследовать 20 маршрутов, подготовленных командой VK Fest. Артистами, которых чаще всего добавляли в избранное, стали Элджей, Feduk, Little Big, Баста и Noize MC.

VK Fest - самый масштабный фестиваль Петербурга.

За два дня фестиваль посетили более 90 000 человек. 1,7 миллиона человек смотрели прямую трансляцию в сообществе фестиваля ВКонтакте.