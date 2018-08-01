Новый символ Южной Кореи представили на выставке в Санкт-Петербурге

1 Авг. 16:00 2018-08-01T16:46:32+03:00

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В городе на Неве в очередной раз прошла культурно-туристическая выставка, где была представлена новая достопримечательность Южной Кореи - башня Лотте Ворлд Тауэр. Подчеркнем, мероприятие проходит с 2014 года под эгидой Корейской туристической корпорации в рамках программы расширения сотрудничества с Российской Федерацией. Основная цель выставки - знакомство россиян с корейской культурой и привлечение иностранных туристов. В связи с этим для посетителей были организованы различные культурные программы. Особый интерес у гостей вызвала акция «Открытка в Корею»: нужно было расписаться на фотографии популярной корейской группы EXO и прикрепить этот снимок на специальную панель. В акции поучаствовало более трех тысяч человек.

Центром выставки стал павильон, где был представлен 123-этажный небоскреб Лотте Ворлд Тауэр. Напомним, новая достопримечательность находится на берегу реки Ханган в Сеуле, столице Южной Кореи. Башня достигает 555 метров в высоту. Она входит в пятерку самых высоких зданий мира и является самым высоким зданием на Корейском полуострове. Церемония закладки первого камня состоялась еще в 2005 году, однако строительство пришлось отложить на несколько лет из-за ограничений по высотности, введенных в этом районе. Однако в 2010-м стройку возобновили, а уже весной 2017-го состоялось официальное открытие Лотте Ворлд Тауэр.

В самой башне расположен эксклюзивный жилой комплекс Signiel Residence, шестизвездочная гостиница Signiel, третья в мире по высоте смотровая площадка «Небо Сеула» (496 метров), несколько кинозалов, спа-центры, бутики и многое другое. Рядом расположен огромный торговый центр Лотте Ворлд Молл, в котором находится третий по величине центр беспошлинной торговли Лотте Дьюти Фри. Все это гости выставки в Санкт-Петербурге смогли увидеть в презентационном ролике, представленном в рамках культурно- туристической выставки. Многие посетители получили в подарок сувениры, в частности 3D-модель небоскреба и ваучеры на проживание в гостинице Signiel.

Отметим, в этот раз в выставке принимали участие ведущие туристические компании России и другие представители бизнеса. Всего мероприятие посетило более тридцати тысяч человек. Это в очередной раз доказывает, что интерес жителей Санкт- Петербурга и всей России к культуре Южной Кореи растет с каждым годом. Согласно статистике, в прошлом году число россиян, посетивших эту азиатскую страну, выросло на 15 процентов в сравнении с 2016 годом. Большинство туристов предпочли ехать в Южную Корею по индивидуальным или экскурсионным турам, чтобы увидеть главные достопримечательности страны. Также многие отправлялись в Корею за медицинскими и косметологическими услугами, такой вид туризма стал очень популярен среди россиян за последние несколько лет. Еще одна цель туристов - это шопинг, в Южную Корею едут именно за качеством, среди основных покупок - техника и косметика. Самыми популярными городами для посещения традиционно стали Сеул, Пусан, Инчхон и остров Чеджу.

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