2018-08-01T19:01:46+03:00
Здоровье

Петербург стал вторым по заболеваемости регионом страны

Минздрав опубликовал статистику за 2017 год
Полина ЖУКОВА
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В статистике заболеваемости по всем регионам страны за 2017 год Северная столица оказалась на втором месте.В статистике заболеваемости по всем регионам страны за 2017 год Северная столица оказалась на втором месте.Фото: Александр ГЛУЗ
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Минздрав опубликовал статистику за 2017 год, и для петербуржцев она весьма тревожная. Выяснилось, что мы обращались к врачам едва ли не чаще всех в стране. На 100 тысяч жителей у нас приходится более 236 тысяч болезней.

Эти показатели хуже только на Алтае - там на 100 тысяч жителей приходится 253 тысячи болезней. В пятерку «нездорового» рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Карелия и Коми.

Оказалось, что всего за прошлый год петербуржцы приходили к врачам более 12 миллионов раз. Из них 2,5 миллиона обращений приходится на детей, 4,5 миллиона - на пенсионеров. Чаще всего горожане страдали традиционно от трахеитов, бронхитов, острых ларингитов. Сказывается привередливый климат. Среди самых частых недугов также и сердечно-сосудистые болезни.

Новообразования за прошлый год беспокоили более 300 тысяч жителей Северной столицы. А к печальному числу тех горожан, у кого обнаружили злокачественную опухоль, за 2017 год добавились 26 276 человек. Всего на конец года на учете в онкологических организациях состояло 130 279 петербуржцев.

КСТАТИ

Меньше всего заболеваний за 2017 год зарегистрировано в Астраханской области, Республике Тыва, Курской области, Чечне и Кабардино-Балкарии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир ЖОЛОБОВ, директор Городского центра медицинской профилактики:

– Показатель этот в первую очередь говорит о доступности медицинской помощи. И никоим образом не говорит о том, что в Петербурге выросла заболеваемость. Люди могут прийти и получить помощь в случае необходимости. Это значит, что есть врачи, что люди верят официальной медицине. В городе много пожилых людей, для которых востребованы медицинские услуги. Люди проходят диспансеризацию. Все это говорит о доступности. Ведь если в каком-то регионе не будет врача, там не будет и обращений к нему.

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