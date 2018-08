28 июля на Елагином острове прошел седьмой фестиваль Усадьба JAZZ

2 Авг. 12:19 2018-08-02T12:19:52+03:00

Открыла программу главной сцене группа Markscheider Kunst, которую сменила затем петербургская джазовая вокалистка Лера Гехнер с саксофонистом Алексеем Поповым. Настоящие танцы начались, когда на сцену вышла тбилисская группа MGZAVREBI.

Событием стало первое российское выступление британской певицы Джосс Стоун, «знаменитой босоножки» и «сенсации десятилетия». Поистине роскошный голос, чарующая манера исполнения, белоснежное платье и самые настоящие подсолнухи, которые певица в завершении своего выступления бросала со сцены восторженным зрителям, никого не оставили равнодушным.

Сразу несколько открытий подарила третья сцена. Прежде всего, это самый настоящий саунд-дизайнер будущего BigYuki (США-Япония) и роскошный ню-джаз от норвежцев Rohey, которым предшествовали яркие выступления джазового трио «Добрый вечер» feat Георгий Нефедов и проекта Саши Машина feat Алексея Сипягина «Outsidethebox».

Самой веселой и зажигательной стала танцевальная площадка «Boogie-Woogie Club». Здесь «давали жару» «Мистер Твистер», Вова Чё Морале & Sweet Hot Jazz Band, Chance-On Manouche и The HI-TONeS. Впервые на Уcадьба Jazz в Санкт-Петербурге заработала сцена для юных меломанов Усадьба Jazz Kids при поддержке My Little Pony.

- Я очень довольна публикой, которая пришла на фестиваль, а также тем, как всё прошло с точки зрения организации, - отметила основатель и президент фестиваля Мария Семушкина. - Много появилось новых площадок, благодаря нашей активной работе с культурной средой города, такие как лекторий, мастер-классы, литературные чтения. Впервые появилась детская сцена и специальная музыкальная программа для детей. Это тоже добавило плюсов к фестивалю. И наша программа, мне кажется, как и наш устоявшийся образ фестиваля в умах и сердцах петербуржцев занимает особую нишу. Вообще это был очень красивый фестиваль, чему мы очень рады. Сложилось такое ощущение, что это был лучший фестиваль Усадьба Jazz в Петербурге за все годы. И дальше нам просто нужно продолжать держать этот уровень.

Весь день для гостей фестиваля работал маркет с эксклюзивными товарами от местных дизайнеров, фуд-корт со специалитетами от популярных петербургских ресторанов и кафе, а, кроме того, функционировал лекторий по истории музыки, проходили мастер-классы по рисованию, каллиграфии, скетчингу и даже игре на терменвоксе.