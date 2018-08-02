Большой Экофест «Представь Зеленое» состоится 18 августа 2018 года

2 Авг. 12:23 2018-08-02T12:27:17+03:00

Всех ждут в парке "Дубки"

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Большой Экофест «Представь Зелёное», 18 августа 2018 года, парк Дубки

Раздельный сбор - для гиков, вегетарианство - для фанатиков, а события об экологии и осознанном потреблении - скучные? Развенчиваем стереотипы на VII ежегодном Экофесте «Представь Зелёное»!

Что такое «Представь Зелёное»?

Это большое пробуждающее событие о планете, которая для всех нас - дом.

Это возможность узнать больше о простых привычках, меняющих мир, познакомиться с проектами и людьми, развивающими экосознание, и на целый день с головой уйти в летний отдых.

Как проведём Экофест в этом году?

Событие пройдёт под открытым небом, в живописном парке «Дубки» на берегу Финского залива. Помимо классической программы фестиваля (от мастер-классов и лектория до выставок арт-объектов и экомаркета), гостей ждут:

Сочный музыкальный лайн-ап: к нам приедут Арчет, Sweet Hot Jazz Band, Стас Березовский (ex-Сплин), Чё Морале и другие музыканты, неравнодушные к миру вокруг;

Большой пикник: берите пледы, а о вкусной еде позаботятся десятки рестораторов;

Йога и другие полезные активности с параллельным просмотром короткометражек о природе;

Заплывы по сапсёрфингу, катание на катамаранах и велосипедах;

Квест в реальности: узнаем больше о флоре и фауне, которые нас окружают;

Детская зона на свежем воздухе;

Показы фильмов от кинофестиваля «Лес».

А что ещё?

Быть может, вы встретите лисёнка, устроите фотосессию для дятла или разделите трапезу с нахальной белкой. Всё в ваших руках.

И сколько стоит вход?

Совершенно ничего, как и всегда. Пусть каждый получит свою порцию настоящего зелёного лета!

Когда: 18 августа, 11.00 - 19.00

Где: Парк «Дубки», Курортный район (Сестрорецк).