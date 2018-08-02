2018-08-02T14:07:06+03:00
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Geek Picnic 2018 в Санкт-Петербурге: Программа, участники, сколько стоят билеты

Степан СТЕПАНОВ
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Geek Picnic 2018 в Санкт-Петербурге: Программа, участники, сколько стоят билеты.Geek Picnic 2018 в Санкт-Петербурге: Программа, участники, сколько стоят билеты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Geek Picnic 2018 пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 августа. Программа Geek Picnic 2018 масштабная и мега-познавательная. Всё - от биотехнологий и космоса, дронов и VR до цифрового искусства и DIY.

В Санкт-Петербурге на Geek Picnic 2018 одним из хэдлайнеров станет Лиза Рэндалл - эксперт в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии. А еще Рэндалл - первая женщина, получившая должность физика-теоретика в MIT и Гарварде. Сет Стивенс-Давидовиц на главной сцене расскажет все о Big Data. Sci-fi группы Ким и Буран, музыкальные вайбы от Say My Name, Dasha Fisher и спикеры в самых разных областях (Джо Дэвис, Александр Каплан, Максим Диденко и др).

Три лектория на Geek Picnic 2018 в Санкт-Петербурге:

Лекторий Human Evolution - о новых и безграничных возможностях развития человека как умственно, так и физически.

Лекторий Space - о достижениях, загадках и перспективах освоения космического пространства.

Adult Science (18+) в Петербурге - зона об эволюции человеческих отношений и будущем гендера.

Что еще будет на Geek Picnic 2018 в Санкт-Петербурге 18 - 19 августа

Летний кинотеатр «Доктор Кто», Drone Motion от MiniBot, ретроигры, сборка болида с DK Racing и, конечно, AR-экспозиция в небе от Heaven Reality, лекции майнеров о криптовалютах и технологии блокчейн.

Билеты на Geek Picnic 2018 в Санкт-Петербурге:

Стоимость билетов: 1 000 - 5 000 рублей

Вход для детей до 7 лет бесплатный.

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