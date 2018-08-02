2018-08-03T10:13:01+03:00
Общество

На рок-фестиваль «Нашествие» по новой автомагистрали М-11

Электронное устройство транспондер «T-pass» для проезда можно получить бесплатно
Ольга КУПОРОВА
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Фото: «Автодор-Платные Дороги»Фото: «Автодор-Платные Дороги»
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Один из крупнейших в России фестивалей мультиформатной рок-музыки под открытым небом состоится уже в начале августа. Стоит отметить, что официальной дорогой «Нашествия» является автомагистраль М-11 «Москва –Санкт-Петербург». То есть если вы хотите доехать, как говориться «с ветерком», без пробок и светофоров, вам сюда.

В связи с этим компания «Автодор – Платные Дороги» выпустила лимитированную серию электронных устройств для комфортного проезда по платным участкам - транспондер T-pass «Нашествие» с логотипом «главного приключения года». Транспондер T-pass позволяет автоматически оплачивать проезд, получать скидки и экономить время.

- Серия устройств будет представлена в продаже в Мобильном пункте, который разместится на территории проведения фестиваля «Нашествие» с 3 по 5 августа 2018 года в Большом Завидове Тверской области, - пояснили в компании.

Но можно и нужно получить транспондер абсолютно бесплатно! Для этого надо принять участие в спортивных состязаниях, которые будут проводиться с 3 по 5 августа непосредственно на фестивале «Нашествие».

КСТАТИ

Скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва - Санкт-Петербург» проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

М-11 в основном расположена параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и пересекает ее на 58-м, 149-м, 208-м, 258-м, 334-м и 543-м км с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволяет переключить движение транспортных потоков с М-10 «Россия» на скоростную автомагистраль и наоборот.

Проезд по всем участкам М-11 будет открыт к концу года.

Подробную информацию о продаже транспондеров лимитированной серии «Нашествие» можно уточнить по телефону Единого информационного центра: 8-800-707-23-23. Подробности об условиях розыгрышей устройств лимитированной серии – в социальных сетях «Нашего Радио» и на официальном сайте фестиваля: nashestvie.ru. Здесь же информация о том, как доехать до Большого Завидова Тверской области и где подзарядить свои смартфоны и планшеты.

На правах рекламы.

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