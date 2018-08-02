На российском круизном лайнере «Лунная соната» отравились 100 человек, среди них 11 детей

2 Авг. 10:40 2018-08-03T10:13:01+03:00

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Круизный лайнер «Лунная Соната» считается довольно престижным среди туристов. Цены за тур здесь начинаются от 13 тысяч рублей. Поэтому многие копят месяцами, чтобы насладиться речной прогулкой. На теплоходе для туристов есть сауна, солярий и даже мини-гольф. Добавить к этому солнечные ванные и выступление певцов – и сказочное путешествие готов. Но очередной тур на судне для россиян обернулся настоящей бедой. Почти половина судна получили серьезные отравления. И вместе загара и отдыха провели время на койке.

ЧП произошло во время маршрута «Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург». На борту судна были 270 пассажиров и 120 членов экипажа. И почти половина из них почувствовали тошноту и головокружение. У многих поднялась высокая температура. Как оказалось, туристы отравились едой в местном ресторане.

Круизный лайнер проверяют следователи Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

- Не менее 100 пассажиров, в том числе 11 детей и трое членов экипажа круизного лайнера пожаловались на пищевое отравление, - рассказывают в Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. - Один из подростков был госпитализирован с диагнозом «острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит)», пищевая токсикоинфекция.

В больницу госпитализировали 15-летнего школьника. Вместе с ним поехала бабушка. Часть пассажиров сошла с лайнера сразу же после отравления. Другая часть решила все же продолжить путешествие. По словам пассажиров, на борту их кормили "на убой". Лайнер предлагал шведский стол, поэтому чем именно отравились туристы пока неизвестно. По одной из версий, причиной ЧП могли стать грибы, которые были в некоторых блюдах.

на лайнере было более 300 человек Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

- - Выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, - поясняют санврачи. - Во всех медицинских книжках работников пищеблока и ресторанов не было сведений о лабораторных исследованиях на возбудителей кишечных инфекций, у части работников ресторанной службы личные медицинские книжки отсутствовали вовсе. Были нарушены условия хранения пищи, не соблюдены правила товарного соседства.

Санитарных книжек не было у 5 сотрудников. Директора общепита уже задержали. Сейчас его допрашивают по уголовному делу «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Потерпевшими силовики уже признали 55 человек. 46 сотрудников лайнера отстранили от работы.

Мальчика госпитализировали в больницу Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

В ЧП разбираются 13 следователей и 3 криминалиста. По одной из версий, у отдыхающих может быть «норовиру»с. Сейчас работа ресторана остановлена. Однако сами сотрудники теплохода уверяют, что ничего серьезного не произошло.

- Не верьте этим страшилкам, - рассказала «Комсомолке» одна из работниц теплохода Юлия. – У нас все хорошо. Вирус еще никто официально не подтвердил. Все отдыхают, веселятся.

Силовики опрашивают пассажиров Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

Следователи выясняют, чем отравились туристы Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

Силовики задержали директора ресторана Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

Что стало причиной отравления 100 человек - неизвестно Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

Силовики проверяют все продукты Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

Все отравившиеся ели в ресторане Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

На лайнере было более 300 человек Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте