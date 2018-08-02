2 Авг. 13:40 2018-08-02T13:59:24+03:00

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Что делала Баба Яга в Монако?.

В России завершился чемпионат мира по футболу. Иностранцы, которые не побоялись приехать в нашу страну, остались в диком восторге. Зарубежная пресса пестрила восторженными статьями. Случился культурный шок - россияне оказались очень доброжелательными и милыми. Не успели жители других стран отойти от радушия и гостеприимства суровых русских в России, как яркий фееричный праздник пришел на улицы и их городов!

Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции

В Монако и Франции заметили русскую Бабу Ягу. Яркий ролик о ее приключениях покорил пользователей сети. Его посмотрели уже более одного миллиона раз!

На первых кадрах Баба Яга в гироступе (это модернизированная по последнему слову техники традиционная бабушкина ступа с прикрепленным снизу гироскутером от ред.) едет по набережной побережья и победоносно размахивает своим неизменным аксессуаром - метлой.

Ее изумленно рассматривают иностранцы и робко интересуются: «Ты кто?»

Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции

«Russian super hero!» - бойко отвечает подучившая ради такого случая английский язык бабуля. Особо смелые ребята, не побоявшиеся подойти и даже сделать селфи с бабушкой и ее прекрасными внучками Катей и Волгой Король, получают презент - миниатюрную копию Бабы Яги. В диком восторге все окружающие - бабушку и внучек фотографируют, с ними играют, поют, танцуют, организуют мини-кортеж на роликах для гироступы.

Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции.

Баба Яга не просто повеселила прохожих в карликовом княжестве, но и приняла участие в модном показе. Со своими очаровательными внучками в ослепительных сияющих платьях бабуля прошлась по красной ковровой дорожке, попозировала самым модным и именитым фотографам из мира моды. Показала и подарила VIP-гостям «игрушку имени себя», и даже попробовала себя в роли манекенщицы.

Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции.

«Спина болит ножку тянуть как у этих худющих моделей у бабули, пусть внучки идут на подиум. Тьфу», - резюмировала Баба Яга и поехала дальше - в Париж!

Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции.

Лихо рассекая за рулем автомобиля, бабуля под веселый аккомпанемент своих любимых внучек Кати и Волги Король без труда преодолела расстояние между Монако и Францией. Для нее это легко - она ведь побывала и в Дубае, и в США.

На Елисейских полях, как всегда, царило радостное оживление. Баба Яга спела для французов песню «Крошка моя», поплакала под заунывные африканские ритмы, которые исполняли уличные музыканты на барабанах, ответила на все вопросы интересующихся, сделала более ста селфи со всеми желающими.

Напомним, современная Баба Яга (Baba Yaga) - русский СУПЕР герой, популярный сказочный персонаж, а также известный видеоблогер. Ролики о поездке на гироступе по городам России, ОАЭ, США стали невероятно популярными в сети, набрав более 100 миллионов просмотров. Баба Яга известна и своей активной жизненной позицией. Она принимает участие во всех крупных мероприятиях, пробует себя на музыкальном поприще - поет песни, записывает клипы. И всюду ее сопровождают две красивые внучки - близняшки Катя и Волга Король.

Остается один вопрос - куда в следующий раз отправится неугомонная Баба Яга?

Информация о путешествиях Бабы Яги

https://www.baba-yaga.com/