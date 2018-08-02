Лето в городе: прокатись с ветерком вместе с TUC

2 Авг. 14:30 2018-08-02T14:53:20+03:00

Насладись каникулами и весело проведи время с друзьями, ведь Тук-Тук такси теперь появится и в Санкт-Петербурге

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С 6 августа ты сможешь прокатиться на нем с ветерком, а заодно и подкрепиться хрустающими крекерамиTUC не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и в Сочи!

Если это лето ты и твои друзья проводите в городе – не беда. С TUC ваши каникулы станут не менее жаркими и безбашенными, чем в далеком Таиланде! Хрустающий крекер, без которого не обойдется ни одна вечеринка этим летом, снова запускает Тук-Тук такси! На этот раз без пробок и с ветерком прокатиться на нем смогут не только жители столицы, но и петербуржцы, и сочинцы! Не упусти возможность прокатиться по-летнему с ветерком и провести весело время с друзьями вместе!

С 9 до 18 часов Тук-Тук такси будут ежедневно курсировать по нескольким маршрутам в центре городов:

Тук-Тук такси – это возможность перемещаться по центру города быстро и без пробок и весело провести время с друзьями,а еще попробовать хрустающие крекеры с новыми вкусами: TUC «Спелые томаты и ароматные травы» и TUC «Зеленый лук с семенами мака и льна». Делай классные селфи с друзьями прямо на ходу и выкладывай в Instagramс хештегами #TucTucTaxi и #SummerRide! Проведи это незабываемое летнее время вместе с TUC!

Напомним, что в прошлом году проект стал сенсацией в Москве: за месяц было съедено почти 180 000 крекеров, а на ярких Тук-Тук такси прокатились и зарядились позитивом больше 8 000 человек!

О бренде

TUC – один из самых быстрорастущих брендов в компании «Мон’дэлис Русь», является лидером рынка в сегменте соленого печенья в России.Качество продукта признано потребителями: дважды победитель «Контрольной закупки» (2012 г. и 2013 г.), а также серебряный медалист Международного смотра качества кондитерских изделий (2013 г.). Среди преимуществ продукта выделяется его особая текстура, которая делает TUC хрустящим и тающим во рту. Крекер TUC отлично подходит для перекуса на ходу и для домашнего потребления.

Ассортимент вкусов TUC:

Новинки 2018 г.:

Основная линейка:

TUC - это хрустающий крекер для молодых и активных людей!

Окомпании Mondelēz International в России

ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний MondelēzInternational) работает на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как: шоколад AlpenGold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», крекер TUC и жевательная резинка Dirol. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.

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