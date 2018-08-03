День Добра, театр под открытым небом и книги по 50 рублей: как провести выходные в Санкт-Петербурге 4 - 5 августа

СЕГОДНЯ 10:24 2018-08-03T10:13:40+03:00

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ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Театральный Петербург на Книжных аллеях»

В Петербурге стартует новый театральный сезон, и начнется он на открытой сцене в самом центре города. На Малой Конюшенной улице уже в третий раз состоится проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» от Дирекции театрально-зрелищных касс (Bileter). Каждую субботу с 4 августа по 8 сентября ведущие театры Северной столицы будут показывать для горожан бесплатные постановки, подготовленные специально для этого мероприятия. Участвовать в нем будут пятнадцать театральных коллективов, которые работают в самых разных жанрах – от драмы и комедии до мюзикла и клоунады, поэтому проект порадует самого искушенного петербургского зрителя. Среди участников – «Приют комедианта», Театр «Лицедеи», Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Театр Музыкальной комедии, Молодежный театр на Фонтанке, Театр на Васильевском и другие. А в эту субботу на сцену «Летних Книжных аллей» выйдут театры «Мастерская», «На Литейном» и Балтийский дом. Кстати, самые активные зрители на Малой Конюшенной смогут не только насладиться творчеством петербургских артистов, но и выиграть призы от организатора проекта Вileter и его партнеров.

Когда: 4 августа

Где: «Летние Книжные аллеи», ул. Малая Конюшенная

Начало: 14:00

Вход свободный

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

День Добра

Есть люди, для которых главное дело в жизни – помогать тем, кто в беде. Познакомиться с тем, как работают благотворительные организации, и самому сделать доброе дело можно будет любому петербуржцу в это воскресенье на большом городском празднике, который пройдет на Дворцовой площади. Социально-благотворительный проект «Будь с Городом!» подготовил для горожан интересную программу – квесты, творческие мастер-классы, флешмоб, театральная программа, интерактивные развлечения. Мероприятие объединит неравнодушных горожан и расскажет о том, как благотворительные организации «Теплый дом», «Мята» и «Перспективы» помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, детям и взрослым с тяжелыми формами инвалидности, малоимущим семьям. В конце Дня Добра в сердце Северной столицы состоится концерт, на котором идею этого праздника поддержат Сергей Лазарев, In2nation, Дунаевский Orchestrа, группа «Сестра Петра», электронный проект Build Your House Underground, театр Studia33 и другие артисты.

Проект "Будь с Городом!" соберет самых добрых людей Петербурга на Дворцовой площади. Фото: Предоставлено организаторами

Когда: 5 августа

Где: Дворцовая площадь

Программа:

15:00 – пешеходный квест «Петербургские благотворители»

17:00 – интерактивные мероприятия от благотворительных организаций

18:00 – концерт на Дворцовой площади

Стоимость: вход на Дворцовую площадь – свободный, участие в мастер-классах и интерактивных программах – за донейшн (пожертвование в любом размере).

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Распродажа «Крупы»

Предстоящие выходные порадуют настоящих ценителей литературы. Купить книгу за 20, 30 и даже 50 рублей кажется сегодня невозможным. Но такие «смешные» цены станут реальностью на Ярмарке в ДК имени Крупской. В первые выходные августа там пройдет традиционная книжная распродажа. На книжном развале во дворе всем известной «Крупы» любой книгочей затеряется на полдня: там ждут новые и букинистические издания, старые собрания сочинений, тома классики и современной литературы, энциклопедии, словари и многое другое. Мамочки могут смело брать с собой своих чад – для них найдутся раскраски, книги с наклейками, школьные словарики, сборники внеклассного чтения. Школьники и студенты легко пополнят запасы учебной литературы. Дачники смогут оценить книги по садоводству, домашнему строительству и народной медицине. Среди книжных рядов можно будет отыскать самые редкие экземпляры всевозможной литературы и пополнить ими свою библиотеку без удара по кошельку.

Распродажа книг пройдет 4 и 5 августа на ярмарке в ДК имени Крупской. Фото: Предоставлено организаторами

Когда: 4 и 5 августа

Время работы: 11:00 до 17:00

Где: пр. Обуховской Обороны, 105, ДК им. Крупской

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

«Санкт-Петербург вне себя»

В Петербурге завершается один из самых необычных фестивалей искусств – «Точка доступа». Российские и зарубежные режиссеры приехали в Северную столицу, чтобы показать, что самые необычные пространства могут превратиться в территорию театра. Спектакли «Точки доступа» уже разворачивались, например, в кронштадтском Форте Константин и на фоне многоэтажек Парнаса. В эти выходные еще можно успеть на несколько интересных постановок. Среди них – спектакль «Санкт-Петербург вне себя». Зрителей приглашают на Воскресенскую набережную, чтобы подняться на палубу речного теплохода и отправиться, казалось бы, на обычную прогулку по рекам и каналам Петербурга. Но во время пути их ждет философское размышление о мегаполисе. Режиссер из Швейцарии Мартин Шик сталкивает прошлое и настоящее Северной столицы с историей еще одного города-гиганта – Нью-Йорка. За основу он берет бестселлер Рема Колхаса «Нью-Йорк вне себя», где автор называет архитектуру религией города. Во время спектакля на теплоходе внимание зрителей обратят к сходству между двумя совершенно разными мегаполисами и их жителями.

Спектакль на теплоходе состоится в эти выходные в рамках фестиваля "Точка доступа".Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда: 4 и 5 августа в 15:00, 17:30 и 20:00

Где: Воскресенская наб., 20

Стоимость: 1000 рублей