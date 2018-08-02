Картину юной петербуржской художницы выставят в Третьяковке

2 Авг. 16:00 2018-08-02T16:03:16+03:00

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МТС и Государственная Третьяковская галерея определили победителей всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М» в конкурсе «Авангардист». Одним из победителей стала петербуржская художница Мария Шувалова. В качестве приза она получила возможность выставить свою работу, выполненную в редкой технике «лучизм», в Третьяковской галерее в Москве.

Как сообщили в пресс-службе МТС, на протяжении года онлайн-состязание юных художников проходило на сайте проекта «Поколение М». Чтобы побороться за главный приз, участникам 11–18 лет необходимо было пройти серию уникальных видео-уроков от ведущих педагогов Третьяковской галереи и создать собственную картину в духе «лучизма», - одной из первых систем беспредметной живописи в истории мирового художественного авангарда, разработанной Михаилом Ларионовым в 1912 году.

Мария в прошлом году поступила в Российский государственный гидрометерологический университет и сейчас учится на эколога.

- Победа для меня стала неожиданность, но я безумно хочу увидеть эту выставку, - призналась 19-летняя Мария. - Мне не терпится окунуться в художественную атмосферу!

Экспозиция победителей конкурсной программы откроется осенью 2018 года одновременно со стартом выставки произведений Михаила Ларионова в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Помимо работ Марии Шуваловой там будут представлены произведения 19 ребят из 12 российских регионов.

СПРАВКА

Что такое Поколение М?

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта - сайте «Поколение М», в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram - дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. Всего в рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям.