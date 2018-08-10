«Прошу простить меня и водителя»: священник из Петербурга покаялся перед родственниками погибшей

СЕГОДНЯ 10:41 2018-08-10T10:52:18+03:00

35-летняя Ольга Синина погибла в ДТП в Саратовской области - в ее авто влетела иномарка священнослужителя из Петербурга. Фото: chpsaratov.ru и соцсети

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«Прошу вас простить меня и моего водителя», - письмо с такими строками пришло родным погибшей Ольги Сининой (Саютиной). Напомним, в машину, в которой ехала 35-летняя мать двоих детей врезался ВМW X5 священника из Петербурга. За рулем был молодой алтарник Мариан Романцов, а на переднем сиденье иномарки находился настоятель Сампсониевского монастыря отец Серафим (он же Михаил Шкредь).

Родные погибшей Ольги Сининой на связь с журналистами не выходят. Но знакомая семьи рассказала: письмо священника супруг Ольги получил.

- Ольгу похоронили 6 августа. Письмо пришло после ее похорон. Но точного содержания его я не знаю, - рассказала женщина.

Возможно, текст покаянного письма священника не отличается от того, что было выложено в официальной группе монастыря в соцсетях. Судя по записи, батюшка очень переживаем о произошедшем ДТП и признается: смертельная авария разделила его жизнь на «до» и «после».

- Конечно, никакими словами и действиями невозможно утешить вас или ободрить, близкого вам человека уже не вернуть. Он ушел в вечность. К Богу, - написал отец Серафим мужу погибшей.

Такое обращение к родным погибшей направил игумен. Фото: соцсети

Пока батюшка выходил на связь с родственниками Сининой, в отношении его алтарника-водителя возбуждено уголовное дело. 25-летний Мариан отправлен под домашний арест в Саратовской области.

- Такое ходатайство было направлено в Аркадакский районный суд следователем, - рассказали представители суда. – Водитель обвиняется по статье «нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и находится под домашним арестом.

Страшная авария случилась во время паломнической поездки священника по святыням Саратовской области. Погибшая пассажирка - 35-летняя Ольга Синина из небольшого городка Аркадака, что в Саратовской области. Утром 4 августа она собралась ехать в балашовскую больницу. Вызвала коллегу из такси «Хопер» (Ольга работала там диспетчером) и отправилась в дорогу. На 23-м километре трассы Балашов – Ртищево в их Ладу врезался ВМW X5. В лобовом столкновении Ольга погибла, Мамед получил сильнейшие травмы. Священник и алтарник не получили не царапины.