9 чиновников Петербурга получили "черную метку"

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-10T18:46:02+03:00

На сайте госслужбы начали вести реестр коррупционеров. В него попали девять петербуржцев.

Изменить размер текста: A A

Недобропорядочные чиновники теперь окажутся не только на доске позора, но и в специальном черном списке, который составил и тщательно ведет сайт госслужбы. Тех работников, которые уволены «из-за утраты доверия» может посмотреть любой человек. Список регулярно пополняется и составлен он в первую очередь для тех, кто в будущем планирует взять на работу экс-госслужащего.

Как сообщает Генеральная Прокуратура России, реестр стал доступен в начале августа и в него уже внесены сведения о 270 людях.

- Исключить их из «реестра коррупционеров» можно по истечении пяти лет после увольнения, в случае отмены решения об увольнении или в случае смерти бывшего чиновника, - пояснили в надзорном ведомстве.

Закон не запрещает прием на работу тех, кто включен в данный реестр. Однако база станет «черной меткой» для бывших коррупционеров.

«Комсомолка» внимательно изучила список и нашла в нем девять бывших госслужащих из Петербурга. Среди них экс-судебные приставы, начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора, полицейский. Пополнили базу также уволенные руководители нескольких комитетов Смольного. Например, Максим Масцевой, который раньше был начальником отдела инвестиционных проектов Управления по работе с инвесторами и Виктор Шабанов – в прошлом зампред Комитета по благоустройству.