Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге: Программа
Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» будет проходить с 10 по 15 августа в петербургском СКК. Она будет открыта ежедневно с 11 до 19.00.
Как сообщили организаторы, выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге приурочена к празднику «Происхождение Древа Честнаго и Животворящего Креста Господня». По традиции в этот день 14 августа в храмах совершается освящение меда нового урожая.
Православная выставка по традиции соберет множество гостей - представителей монастырей и храмов, подворий, книжных издательств, хоров, общественных организаций, фондов. На выставке будут представлены духовная и художественная литература, календари, свечи, церковная утварь, иконы, облачения, монашеское рукоделие, изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры.
Специальный гость выставки «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге - Псково-Печерский монастырь - живая летопись русской истории. Состоятся духовные встречи с братией святой обители, кинопоказы, гости смогут отведать настоящего псковского мёда.
Узнать о возрождении церкви Спас на Сенной поможет выставочная экспозиция фотографий и артефактов, подготовленная прихожанами. Почему церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы называется в народе Спасом, когда будет построено здание храма и чем помочь в этом святом, богоугодном деле – ответы на эти вопросы посетители получат при осмотре выставки.
Большая городская ярмарка мёда и живая пасека несомненно привлекут внимание горожан. На ярмарке представлены натуральные продукты питания из возрождающихся монастырских хозяйств, пасек и подворий: разнообразные сорта меда, продукты пчеловодства (пыльца. прополис, забрус, маточное молочко), молочная продукция, ягоды и грибы, лекарственные травы, бальзамы и многое другое.
Состоится народная дегустация мёда и конкурс среди участников-пчеловодов на звание
"Лучший пчеловод православной ярмарки Санкт-Петербурга -2018".
Каждый посетитель имеет возможность получить личную консультацию, духовный совет православного священника и православного врача-фитотерапевта.
Число участников выставки-ярмарки 150.
Традиционно выставке сопутствуют ремесленные ряды, мастер-классы, фотоэкспозиция.
Первый час работы выставки с 11.00 до 12.00 вход свободный. В остальное время вход платный, билеты продаются в кассе входной зоны выставки.
От ст. метро Парк Победы гостей отвезет бесплатный автобус.
Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге: Программа