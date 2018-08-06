Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге: Программа

6 Авг. 16:19 2018-08-06T16:20:23+03:00

Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 15 августа. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 15 августа

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Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» будет проходить с 10 по 15 августа в петербургском СКК. Она будет открыта ежедневно с 11 до 19.00.

Как сообщили организаторы, выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге приурочена к празднику «Происхождение Древа Честнаго и Животворящего Креста Господня». По традиции в этот день 14 августа в храмах совершается освящение меда нового урожая.

Православная выставка по традиции соберет множество гостей - представителей монастырей и храмов, подворий, книжных издательств, хоров, общественных организаций, фондов. На выставке будут представлены духовная и художественная литература, календари, свечи, церковная утварь, иконы, облачения, монашеское рукоделие, изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры.

Специальный гость выставки «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге - Псково-Печерский монастырь - живая летопись русской истории. Состоятся духовные встречи с братией святой обители, кинопоказы, гости смогут отведать настоящего псковского мёда.

Узнать о возрождении церкви Спас на Сенной поможет выставочная экспозиция фотографий и артефактов, подготовленная прихожанами. Почему церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы называется в народе Спасом, когда будет построено здание храма и чем помочь в этом святом, богоугодном деле – ответы на эти вопросы посетители получат при осмотре выставки.

Большая городская ярмарка мёда и живая пасека несомненно привлекут внимание горожан. На ярмарке представлены натуральные продукты питания из возрождающихся монастырских хозяйств, пасек и подворий: разнообразные сорта меда, продукты пчеловодства (пыльца. прополис, забрус, маточное молочко), молочная продукция, ягоды и грибы, лекарственные травы, бальзамы и многое другое.

Состоится народная дегустация мёда и конкурс среди участников-пчеловодов на звание

"Лучший пчеловод православной ярмарки Санкт-Петербурга -2018".

Каждый посетитель имеет возможность получить личную консультацию, духовный совет православного священника и православного врача-фитотерапевта.

Число участников выставки-ярмарки 150.

Традиционно выставке сопутствуют ремесленные ряды, мастер-классы, фотоэкспозиция.

Первый час работы выставки с 11.00 до 12.00 вход свободный. В остальное время вход платный, билеты продаются в кассе входной зоны выставки.

От ст. метро Парк Победы гостей отвезет бесплатный автобус.

Православная выставка-ярмарка «Медовый Спас 2018» в Санкт-Петербурге: Программа