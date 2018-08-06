2018-08-06T19:08:56+03:00
Общество

Уникальная кувшинка гигантских размеров зацвела в Петербургском ботаническом саду

Полюбоваться Викторией амазонской может любой желающий
Петр КИБЕР
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В Петербургском ботаническом саду цветет Виктория амазонская. Фото: vk.com/botsad_spbВ Петербургском ботаническом саду цветет Виктория амазонская. Фото: vk.com/botsad_spb
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Петербуржцы и гости города, кому интересна тема ботаники, могут насладиться цветением крупнейшего в мире вида кувшинок. Виктория амазонская, она же Виктория регия, радует служителей и посетителей Ботанического сада Петра Великого.

- У нас два растения, на каждом из которых появляются цветки. В первый день, под вечер, он будет белого цвета, потом уйдет под воду и вновь покажется уже свеколькно-розовым, - рассказала «Комсомолке» главный агроном ботанического сада Александра Волчанская.

При этом третьего раза уже не будет – вновь ушедший в воду цветок «завяжется» семенами и останется вне поля зрения посетителей. Но петербуржцам в этом году повезло – жаркая и солнечная погода приблизила климат Северной столицы к южно-американскому, к которому привычны кувшинки. Поэтому Виктория амазонская в нынешнем году цветет регулярно.

По словам Александры Волчанской, оба растения, которые выросли в ботаническом саду, начали цвести еще с середины июля, а благодаря стоящему в Петербурге теплу, скорее всего, порадуют горожан не только в августе, но и в сентябре.

Виктория регия показывается посетителям после двух часов дня. Фото: vk.com/botsad_spb

Виктория регия показывается посетителям после двух часов дня. Фото: vk.com/botsad_spb

Стоит отметить, что в природе Виктория регия вырастает до огромных размеров. Лист кувшинки может быть диаметром около двух метров, и держать вес взрослого человека – до 50 килограммов.

Конечно, петербургские растения не столь крупные. В ботаническом саду их культивируют как однолетние – каждый февраль высаживают семена, а потом, ближе к лету, растение перемещают в водоем. Зато жителям и гостям города на Неве не надо ехать на Амазонку, чтобы увидеть самую большую в мире цветущую кувшинку.

Но есть одна хитрость – приходить лучше на последнюю экскурсию, как говорит главный агроном Ботанического сада Петра Великого, Виктория регия показывается посетителям после двух часов дня.

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