Фестивали, мастер-классы, выставки: Куда сходить в Санкт-Петербурге в августе бесплатно

6 Авг. 17:54 2018-08-06T18:17:14+03:00

Аллея парящих зонтиков в Санкт-Петербурге в 2018 году в Соляном переулке. Фото: Александр ГЛУЗ

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Остался последний месяц лета, но это не повод расстраиваться, потому что август 2018 в Санкт-Петербурге будет насыщен яркими событиями, которые можно посетить бесплатно.

Аллея парящих зонтиков

Даже если ваши подписчики в Instagram устали от фото с разноцветными зонтиками ещё год назад, есть повод посетить Соляной переулок ещё раз. Дело в том, что уже привычные петербуржцам зонты впервые будут особым образом «парить» над улицей. Конструкцию, на которой они держатся, обшили зеркальным пластиком, что создает иллюзию отсутствия опор.

Почти месяц вы сможете не только делать волшебные фотографии, но и бесплатно посещать лекции, концерты, мастер-классы, флэшмобы и другие мероприятия на любой вкус.

Где: Соляной переулок

Когда: с 4 августа по 2 сентября

Фестиваль «Питер, я люблю тебя»

Горожане совместно признаются любви Санкт-Петербургу уже в пятый раз. В честь юбилея фестиваля организаторы запланировали особую программу: концерты, кинопоказ, мастер-классы, спортивная зона и площадка для детей.

Сразу три петербургских коллектива порадуют вас бесплатным концертом. Заряжать своей позитивной энергией будет инди-группа «Alai Oli», а исполнители советских шлягеров ВИА «Пролетарское танго» обеспечат ностальгией и окунут слушателей в атмосферу прошлого века, парни же из акапельной группы «PLUSFIVE» будут очаровывать своими голосами.

Стоит обратить внимание и на традиционный кинопоказ под открытым небом, который является крупнейшим в Европе. Показывать будут мелодраму «Питер. Лето. Любовь». Фильм, кстати, выбрали будущие зрители с помощью голосования. Также в рамках кинопоказа можно будет посмотреть подборку работ с международного фестиваля уличного кино.

Где: Петропавловская крепость

Когда: 11 августа, с 16:00 до 23:55

Экофестиваль Green Village

Посвящён экологии и здоровью. Экофестиваль – это часто два в одном: и развлекательно, и познавательно. Так что будут как квесты с ярмарками, так и лекции. Предусмотрены площадки для детей и взрослых, фудкорт с био-продуктами, веганской и вегетарианской пищей. Музыку обещают этническую и электронную, а также джаз. Чтобы попасть на фестиваль, необходимо заранее зарегистрироваться и отметить площадки, которые вы собираетесь посетить.

На фестивале будет возможность бесплатно посетить различные мастер-классы: от йоги до плетения мандал и линогравюры. Кроме того, запланирована акция с использованием очков виртуальной реальности. Участники смогут своими глазами увидеть жизнь птицефабрик и скотобоен, узнать подноготную животноводства.

Особое место на фестивале занимает зона ярмарки и «книговорота». Продавать будут льняные сумки для продуктов, многоразовые бахилы и другие экологичные изделия из натуральных материалов. Также можно будет отдать в хорошие руки ненужные вам книги, получить книги безвозмездно от других «отдающих» или же обменяться. Кстати, фестиваль будет делить площадь «Порта Севкабель» с «Garade sale». Гараж сейл представляет собой свободную площадку, где можно продать ненужные вещи или купить нужные за копейки. Так что вы можете посетить сразу два ивента за один день.

Где: «Порт Севкабель»

Когда: 11 августа, с 11:00 до 22:00

Экофест «Представь Зелёное»

Фестиваль будет интересен не только «зелёным», но и всем любителям активного отдыха, здорового образа жизни и живописного Финского залива. Помимо традиционных для экофестов лекций, мастер-классов и экомаркетов, организаторы обещают кучу активностей: йога, сапсерфинг, катамараны, пеший и велосипедный квесты. Для детей есть специальная площадка на свежем воздухе.

В музыкальном лайн-апе сочувствующие экологическому движению артисты: Арчет, Sweet Hot Jazz Band, Berezoffsky Orchestra, Чё Морале, Горький. Кроме того, запланирован кинопоказ, где будут демонстрировать фильмы с экологического кинофестиваля «Лес». Главная же часть развлекательной программы – большой пикник с едой от рестораторов. Беседы на природе за едой – хороший повод найти единомышленников и приобрести новые знакомства.

Где: парк «Дубки», Курортный район (Сестрорецк)

Когда: 18 августа, с 11:00 до 19:00

Парусная лига чемпионов Европы/Sailing champions league

Зрелищное соревнование яхтсменов у стен Петропавловской крепости. Команды со всей Европы будут сражаться за титул чемпиона. От России будут участвовать пять команд, при этом одна из них представляет Санкт-Петербург.

На соревновании можно не только болеть за наших, но и развлекаться. На пляже может будет попробовать себя в виндсерфинге, окунуться в виртуальную реальность или испытать свои силы в верёвочном парке.

Где: пляж Петропавловской крепости

Когда: 3 августа, 10:30 - 6 августа,17:00

Шоу самодельных плавательных конструкций «Заплыв»

Соорудить свою плавательную конструкцию и стать частью водной шоу-программы может любой, кто соблюдёт условия заплыва. Как участник вы сможете показать себя как творческого человека, продемонстрировать чувство юмора и порадовать зрителей. Главный приз, кстати, это путешествие для всей команды. Если же вы участвовать не хотите, то шоу стоит посетить и в другом амплуа: всегда интересно понаблюдать за креативом и смелостью других в качестве болельщика.

Для зрителей также предусмотрены фудкорты, детские и взрослые развлекательные площадки, розыгрыш призов. Для последнего нужно зарегистрироваться.

Где: парк 300-летия Санкт-Петербурга

Когда: 5 августа, с 12:00 до 18:00

Фестиваль короткометражных спектаклей «Почерк»

Главная тема этого года – «Какой человек?». За 15-20 минут участникам предлагается показать гуманистический образ современника в самых разных направлениях: от драмы до кукольного театра. Организаторы хотят показать «срез культурных направлений», продемонстрировать зрителю многообразие авторских почерков.

Фестиваль пройдет в центре Санкт-Петербурга под открытым небом, так что своеобразным «фоном» спектаклей станет сам город, а неповторимая архитектура Васильевского острова поможет придать мероприятию творческую атмосферу.

Зрителям необходимо зарегистрироваться заранее, иначе попасть на фестиваль можно будет лишь за плату в 250 рублей.

Где: Кулуар "Реставрация нравов"

Когда: 19 августа в 14:00

Анна ТОРГОВЦЕВА