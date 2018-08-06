Водителя, въехавшего в подземный переход у «Московской», требуют принудительно лечить от шизофрении

6 Авг. 20:11 2018-08-06T20:21:02+03:00

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- Я просто хотел проверить возможности машины, - объяснял впоследствии 63-летний водитель внедорожника Ssang Yong полицейским.

Тест-драйв он, впрочем, провел весьма необычный. 21 февраля мужчина на своем автомобиле заехал в подземный переход у метро «Московская». Ехал не быстро, прохожих не давил, тем, кто снимал его на смартфоны, улыбался. Правда, выбраться обратно своим ходом уже не смог - доставали машину с помощью спасателей и эвакуаторов.

В отношении мужчины сразу же возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Но, как оказалось, его надо лечить, а не судить.

- В ходе предварительного расследования установлено, что водитель с 1988 по 2016 год находился под диспансерным наблюдением в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения параноидная, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. - Установлено, что он страдал им и в момент совершения правонарушения, и в настоящее время.

Водить машину с таким диагнозом однозначно нельзя. При этом у мужчины были вполне легальные водительские права категорий B и B1. То есть управлять он мог не только легковым автомобилем, но и, например, квадроциклом.

Кто их ему выдал и на каких основаниях - это отдельный вопрос. С ним тоже, скорей всего, разберутся. А пока что прокуратура Петербургского метрополитена отправила в суд один за другим два иска. Первый - о лишении горе-автомобилиста водительских прав, второе - о «применении принудительных мер медицинского характера», то есть о принудительном лечении.

- Психическое расстройство лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - подчеркнули в ведомстве.