2018-08-03T11:14:37+03:00
Общество

За эпатажем - в Эрмитаж: Девушка оголилась на фоне "Обнаженной" Помпео Борра

И оскорбила чувства культурных
Елена МОЛОДКИНА
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"В Эрмитаж, в принципе, можно больше не ходить". Фото: @dekanzas"В Эрмитаж, в принципе, можно больше не ходить". Фото: @dekanzas
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Прийти в Эрмитаж и… раздеться. Но не просто так, а из любви к искусству. Ну и немножечко эпатажу.

Подружки из Татарстана приехали на несколько дней в Санкт-Петербург. Театры, бары, прогулки по красивейшим питерским улицам. Но и не зайти в главный музей они не могли – люди творческие, креативные.

Осмотрев несколько залов, запечатлев себя на скамеечках и ступеньках Эрмитажа, взор девушек упал на картину «Обнаженная» итальянского художника Помпео Борра. И тут их осенило! Девушка на картине очень похожа на одну из подруг – те же черты лица, волосы, грудь…

И молодая посетительница Эрмитажа, недолго думая, стянула с себя бретель топа и оголила левую грудь, скопировав сюжет картины.

- В Эрмитаж, в принципе, можно больше не ходить. Лучшего фото там уже не сделать, - написала в своем "Твиттере" фотограф.

«Красивая грудь, мне б такую», «Любоваться и любоваться», «Смотрится красиво, никакой пошлости, я б на календарь эту фотку разместил», - комментируют снимок в соцсети подписчики.

Правда, далеко не все оценили художественную ценность фотографии.

«Грудь красивая, но зачем ею в Эрмитаже трясти?!», «Это не фотостудия какая-нибудь, это редчайшая коллекция картин», «Тоже мне авангардизм», «Вы оскорбили мои культурные чувства! Для нас Эрмитаж – это храм культуры», - писали в комментариях более консервативные пользователи соцсетей.

Один из них даже предупредил девушек, что написал заявление в прокуратуру для проверки «косплейщиц» на экстремизм.

А вот сам храм культуры оказался выше подобных развлечений посетителей, и дешевый хайп на голых прелестях ему не нужен:

- Мы подобное не комментируем, - сказали «КП в Санкт-Петербурге» в Эрмитаже.

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