Мы все больны футболом: где в Петербурге научиться играть, как Месии, и кого возьмут в школу

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-03T14:09:22+03:00

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Мундиаль подарил тысячам мальчишек мечту: когда-нибудь - через 8-12-16 лет - вот так же как эти парни выйти на футбольное поле и под рев трибун забить свой самый важный в жизни гол. Чтобы это сбылось, начинать нужно уже сейчас – футбольные школы и футбольные секции Санкт-Петербурга не успевают принимать заявки на просмотры и обучение.

- И у многих родителей вопрос: «Вы сможете из моего ребенка сделать второго Дзюбу или Лунева? – смеется тренер Евгений Каминский.

Увы, таких мам и пап приходится разочаровывать: гениальными футболистами всем не стать. Кому-то может не хватить усердия, кому-то физической выносливости, кому-то времени. Велика конкуренция. Да и талант, ту самую, если позволите, «искру божью», никто не отменял.

Но даже, если из вашего чада не выйдет Роналду вкупе с Месси и Неймаром, не спешите забирать его из секции. Футбол, как вид спорта для общего развития, причем не только физического, никто не отменял.

- В первую очередь он воспитывает командный дух, - говорит Евгений Каминский. – Лидерские качества, умение работать в коллективе, взаимодействовать, понимать других людей. Дисциплина, конечно же. Физически здесь тоже идеальные комплексные нагрузки: у ребенка развивают выносливость, скорость, координацию, ловкость. Даже, если он потом уйдет из футбола, это пригодится и в обычной жизни, и в других видах спорта.

Всем ли детям можно играть в футбол?

Противопоказания в основном, конечно, медицинские. Болезни сердца, избыточный вес, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, астма, некоторые хронические заболевания. Но об абсолютном запрете речь идет не всегда. В таких случаях давать разрешение на занятия должен лечащий или спортивный врач. История знает немало примеров, когда футболисты с проблемами здоровья добивались успехов.

- Я бы еще добавил, что не стоит приводить в команду медлительных и застенчивых мальчиков, - говорит тренер. – Может быть родители таким образом хотят воспитать в ребенке обратные качества, но это все-таки спорт, а не психологический кружок. И мы здесь не по головке гладим. Для таких детей это может стать шоком.

Еще минусы? Пожалуй, травмы. Но без них не обойтись в любом спорте. А уж тем более в таком контактном, как футбол. Поэтому, если вас приводит в ужас малейший детский синяк, то либо не пускайте сына в спорт вообще, либо пейте смесь корвалола с пустырником и терпите. Пока ребенок маленький, играть будут не слишком жестко, но чем дальше, тем серьезнее. Вы видели ногу Ильи Кутепова после матча с хорватами? Игрок получил серьезнейшую травму еще в первом тайме, но провел на поле весь матч вместе с дополнительным временем. Вот это выдержка и сила духа. И этому, кстати, тоже научит футбол.

В каком возрасте лучше начинать заниматься футболом?

Некоторые, боясь, что будет слишком поздно, готовы записывать ребенка в секцию едва тот научился ходить. Другие приводят детей лет в 11-12, и удивляются, когда им объясняют, что это слишком поздно.

- Многие школы сейчас принимают детей в 2,5-3 года, - говорит Евгений. – Это не плохо, но скорей всего самого футбола в этом возрасте не будет: общая физическая подготовка, базовое

обращение с мячиком. 4-5 лет – это возраст, когда воспитанник уже начинает слушать и понимать тренера.

И все-таки самый оптимальный возраст 6-7 лет. К этому возрасту уже готов для занятий опорно-двигательный аппарат, достаточно крепкие мышцы, ребенок уже начинает понимать правила безопасности и соблюдать их.

А всегда ли это дорого?

Теперь еще один важный вопрос – деньги. По сравнению с тем же, например, хоккеем, футбол – достаточно бюджетный вид спорта. Кроссовки, спортивные штаны и футболка – есть у всех. Мяч – если у вас растет мальчик – тоже наверняка имеется. Из того, что обязательно придется купить, - бутсы, перчатки (если это вратарь). Но эти траты осилит любая семья.

Ну и оплата самих занятий и летних сборов. Но, если ребенок прошел просмотр и занимается в официальной школе при каком-то из ведущих клубов Премьер-лиги, на этом можно сэкономить. В таком случае все расходы, включая экипировку, берет на себя клуб. Но он при этом хочет получить отдачу. Тратиться на бесперспективного ученика бессмысленно. Так что, если прошли просмотр – готовьтесь, что нужно полностью посвятить себя футболу.

Как выбрать секцию?

- Думаете о профессиональном спорте? Тогда можно смотреть на спортивные школы, работающие при клубах. Или же на те, которые участвуют в чемпионатах. Тут уж неважно ни расположение, ни стоимость – мечта дороже всего этого. Правда, туда просто так не попасть: жесткий отбор. Например, просмотры в главную академию «Зенита» и ее филиалы проходят два раза в год.

- Просто спортивная секция и активность? Тогда здесь действуют все те правила, которые применимы к любому спорткружку. Во-первых, расположение, потому что тренировки будут проходить несколько раз неделю и чем ближе к дому, тем лучше. Во-вторых, реальные отзывы. Не перечисление регалий тренеров, а мнение тех, кто у них занимается. В-третьих, наличие базы для занятий, летних выездов и прочих необходимых для спортсменов вещей.

- Не бросайтесь в первую попавшуюся школу. Сходите на пробное занятие в несколько из них, чтобы понять, где ребенку комфортнее.

Футбольные секции Санкт-Петербурга

СШОР «ЗЕНИТ»

Сайт: zenit.kfis.spb.ru

Стадион: МСА «Петровский» (Петровский остров, 2Г), ДСИ «Зенит» (ул. Бутлерова, 9)

Открыта в 1976 году при профкоме ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение). С 1994 года перешла под эгиду Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Большинство тренеров - бывшие игроки «Зенита» и «Динамо». Каждый год несколько ее команд становятся обладателями Кубка Санкт-Петербурга.

АКАДЕМИЯ ФК «ЗЕНИТ»

Сайт: fc-zenit.ru

Стадион/база: «Смена» (ул. Верности, 21,)

Была основана летом 1968 года под названием «Смена». Среди воспитанников «Смены» - игроки сборной России - лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Владимир Быстров. С 2009 года входит в структуру «Зенита», став основой зенитовской Академии.

СШОР «МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА»

Сайт: sport1mosk-spb.com

Стадион: ЦФКСиЗ Московского района (пр. Космонавтов, 47,)

Среди воспитанников «Московской заставы» бывший игрок «Зенита», бронзовый и серебряный призер чемпионатов России Константин Коноплев. В разные годы в школе работали известные футболисты и тренеры Георгий Вьюн и Георгий Хромченков.

ФСК «АВТОВО»

Сайт: fc-avtovo.ru

Стадион: СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины Портновой, д. 21, корп. 4)

На данный момент в клубе 14 тренировочных групп, где занимается 280 ребят. Главный тренер клуба – Виктор Никитенко, в разные годы возглавлявший профессиональные команды «Локомотив» (Петербург) и «Металлург» (Пикалево).

ФК «НЕВСКИЙ ФРОНТ»

Сайт: nf-school.ru

Стадион: "Невский фронт Арена" (ул. Пражская, д. 36)

Организована фанатами клуба «Зенит». Школа является филиалом Академии ФК «Зенит», дважды признавалась лучшим филиалом Академии. В Купчино построен стадион с искусственным покрытием и освещением.

СШОР «ЦАРСКОЕ СЕЛО» г. Пушкин

Сайт: sdspush.ru

Стадион: ЦФКСиЗ "Царское Село (г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83).

Воспитанник этой школы защитник Илья Скроботов, который потом перешел в СШОР «Зенит». В 17 лет вписал свое имя в историю российского чемпионата, став первым игроком, кому удалось в таком юном возрасте записать гол на свой счет.

СШ «ЛОКОМОТИВ»

Сайт: dussh-lokomotiv.spb.ru

Стадион: "Балтика" (Петровский пр., 16)

ФК «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Сайт: fcalmaz-antey.ru

Стадион: "Алмаз-Антей" (пр. Обуховской обороны, д. 130)

ФК «ПОРОХОВЧАНИН»

Сайт: dyussh2.ru

Стадион: ЦФК Красногвардейского района (ул. Коммуны, д.30, корп.2)

ФК «ЗВЕЗДА»

Сайт: fczvezda.com

База: стадион "Коломяги" (п. Коломяги, 3-я лин. 1-й половины, 2А)

СШ «ВЫБОРЖАНИН»

Сайт: vyborzhaninspb.ru

Стадион: «Светлана» (Светлановский пр., д. 3)

СШОР «АДМИРАЛТЕЕЦ»

Сайт: sdushor1adm.ru

Стадион: "Красный треугольник" (ул. Лифляндская, д. 5 а)

ФК «ГАТЧИНА» г. Гатчина

Сайт: fcgatchina.ru

Электронная почта: fc@fcgatchina.ru

Стадион: ФОК "Мариенбург" (г. Гатчина, ул. Рысева д. 32 А)

ФК «ОЛИМП»

Электронная почта: bars96@mail.ru

Стадион: стадион школы № 494 (Композиторов, д. 22, к. 2)

ФК «ЛАВИНА» пос. Песочный

Сайт: fc-lavina.ru

Стадион: «СДЮШОР им. В.Коренькова « (г. Сестрорецк, ул. Красных командиров, д. 9/10)

ФК «ИСКРА» пос. Металлострой

Стадион: "Искра" (п. Металлострой, Садовая, 4)

ФК «ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Сайт: ve.spb.ru

Стадион: «РЖД» (ул. Константина Заслонова, д. 23)

СШ № 2 ВО «ЗВЕЗДА»

Сайт: dussh2vo-zvezda.club

Стадион: СШ № 2 "Звезда" (Наличная ул., 44, корп. 3 тел. 350-75-37)