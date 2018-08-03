Создать копию себя, спасти мир от зомби и побывать на дне океана

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-03T14:47:07+03:00

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Виртуальное ноу-хау

О виртуальной реальности слышали все, но на деле мало кто понимает, о чем в действительности идет речь. Толи это что-то фантастическое из фильмов и сериалов, толи какой-то экспериментальный проект. Вобщем, что-то далекое и непонятное.

- Когда в середине 2016 года мы решили открыть клуб виртуальной реальности, то понимали, что большинство жителей нашей страны даже не представляют, что это такое, - говорит один из основателей клуба виртуальной реальности Sintez Николай Анисимов. - Кроме того, мы стали первым клубом виртуальной реальности в Санкт-Петербурге, а значит, приходилось тратить много усилий, чтобы объяснить, показать и рассказать. Мы убедились, что оборудование никого не интересует. Все хотят попробовать и обсудить, поэтому весь упор мы решили сделать на качество.

Специфика виртуальной реальности в том, что ее суть в полной мере не объяснить словами или с помощью видео. Только испытав на себе, человек сможет понять, что это такое и ощутить на что она способна. Очень многое, конечно, зависит и от оборудования. Первые шлема виртуальной реальности от Oculus и Samsung не вызывали ВАУ – эффекта. В середине 2016 года появился первый полноценный VR – шлем HTC Vive. Впервые оборудование продавалось вместе с отслеживающими игрока датчиками и удобными джойстики. Еще через полгода появились настоящие ВАУ – приложения.

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Игры на любой вкус

Только представьте, вы рисуете дом (или целый замок!), комнаты в нем, декорируете их, а потом прогуливаетесь по этому дому вместе с друзьями. Или создаете пиратский корабль, чтобы пройтись по палубе и почувствовать себя Джеком Воробьем. Это лишь толика возможностей одного из самых интересных приложение от Google – Tilt Brush. Оно позволяет рисовать в виртуальной реальности при помощи самых различных кистей.

Некоторые фанаты тратили десятки, если не сотни часов, чтобы нарисовать целые миры.

Или другое приложение - Medium. Оно позволяет создавать объемные модели людям без каких-либо специальных навыков. Например, вы можете попробовать создать копию самого себя, а зачем отправить это на печать в 3D – принтер. Увидеть крупнейшие города мира своими глазами можно при помощи приложения Google Earth VR. С помощью джойстика вы сможете оказаться в крупнейших городах и посетить самые живописные места нашей планеты.

Есть и забавные игры. Например, симулятор офисного сотрудника или приключения бухгалтера. Взрослому человека обычно не до смеха в таких играх, а вот детям очень весело. Если есть желание пощекотать себе нервы, то можно попробовать различные ужастики. Их для виртуальной реальности предостаточно. Для любителей квестов и загадок также существуют свои игры. Играть можно одному или в команде – как угодно.

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- Наш большой опыт подсказывает, что для любого возраста и интересов можно найти что-то подходящее. Кому-то нравится полетать, кому-то - пострелять, кому-то – потанцевать. Некоторые предпочитают с помощью виртуальной реальности совершить путешествие в другую страну или на дно океана. Ну а тем, кто не знает, с чего начать, администратор всегда поможет в выборе игры, - говорит Николай. - Сейчас наша команда активно работает над применением VR – технологий в спорте. Виртуальная реальность сильно отличается от обычных компьютерных игр. В шлеме приходится активно двигаться, поэтому в прямом смысле иногда нужно попотеть.

Новый вид досуга

Сегодня основатели клуба Sintez могут с уверенностью сказать, что виртуальная реальность пришлась петербуржцам по душе. В клубе появились первые постоянные гости, которые приходили с друзьями, семьей, коллегами по работе. Иногда даже приводили своих пожилых родственников. Учителя стали использовать виртуальную реальность для обучения: проводились уроки по химии, дизайну и моделированию. А еще клуб стал местом для романтических свиданий: молодые люди часто пытаются впечатлить свою спутницу.

- А если к нам приходит семейная пара, то мы с удовольствием наблюдаем, как они спасают мир от зомби – апокалипсиса, очень слаженно работают, - улыбается Николай.

- Если вас интересует виртуальная реальность, мы будем рады видеть вас в клубе Sintez по адресу: ул. Казанская, 7А. Наши администраторы с удовольствием обсудят с вами возможности технологии. По вопросам сотрудничества пишите нам privet@sintez.club . Будем рады найти единомышленников!

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