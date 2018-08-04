Директора ресторана теплохода «Лунная соната», где отравились полторы сотни человек, выпустили под залог
Долгожданный отпуск обернулся для половины пассажиров круизного теплохода «Лунная соната» настоящим кошмаром. Вместо приятной водной прогулки до Валаама и обратно, расстройство желудка, тошнота и даже больничная койка. Дальше Старой Ладоги не уплыли. 1 августа стало известно, что на борту - массовое отравление.
Изначально говорили: отравились сто человек. По последним данным - 150.
- 148 пассажиров и трое членов экипажа, получили массовое пищевое отравление, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. - Госпитализировали одного несовершеннолетнего. Диагноз - острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция.
Всего на борту было 270 пассажиров. Питались все туристы вместе - в ресторане теплохода. Шведский стол - ешь не хочу. Только вот специалисты регионального Роспотребнадзора, увидев изнанку общепита, схватились за головы.
- Продукты без маркировки и с признаками явной порчи, - перечисляют нарушения в ведомстве. - Нарушены температурные условия хранения пищи. Во всех цехах, кладовых и холодильном оборудовании обнаружены насекомые. Нарушены требования по обработке кухонной и столовой посуды, часть чистой посуды и вовсе хранилась на полу.
В Роспотребнадзоре уже взяли ситуацию на особый контроль. Говорят: нарушений достаточно для того, чтобы потребовать ликвидации юридического лица.
- Готовятся материалы для передачи в суд, - сообщили в пресс-службе ведомства.
А потом это подавали пассажирам Фото: Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу
Персонально же за испорченный отпуск и подорванное здоровье 150 человек ответит директор ресторана. Елене Черновой вменяют «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
- Подозреваемая, в соответствии с должностной инструкцией, должна была контролировать соблюдение работниками санитарных требований и правил личной гигиены, - озвучивают версию в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. - Следствие полагает, что подозреваемая, Но она, действуя по договоренности с неустановленными до настоящего времени сотрудниками ресторана, находящимися в ее непосредственном подчинении, организовала хранение, перевозку, приготовление, раздачу и прием пищи пассажирами, а также членами экипажа пассажирского теплохода «Лунная Соната».
По словам санитарных врачей, у 37 работников ресторана в медицинских книжках нет записей о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии. При этом у 6 работников пищеблока и 2 заболевших пассажиров обнаружен норовирус.
Ждать, пока окончится следствие и дело передадут в суд, Елена Чернова будет дома. Волховский городской суд Ленобласти избрал ей меру пресечения в виде залога. Пять миллионов рублей внесли в зале суда и женщину освободили из-под стражи.
НА ЗАМЕТКУ
В связи с испорченным отдыхом пассажиров теплохода «Лунная соната» Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу организована работа «горячей линии» по вопросам возмещения расходов и компенсации морального вреда.
Телефон «горячей линии»: 8-800-555-49-43
Вот так хранилась еда Фото: Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу
Более 100 пассажиров отравились едой на теплоходе "Лунная соната" в Ленинградской области.СУ СКР по Ленинградской области