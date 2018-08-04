Директора ресторана теплохода «Лунная соната», где отравились полторы сотни человек, выпустили под залог

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T09:32:44+03:00

Елена Чернова внесла за себя пять миллионов рублей [фото,видео]

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Долгожданный отпуск обернулся для половины пассажиров круизного теплохода «Лунная соната» настоящим кошмаром. Вместо приятной водной прогулки до Валаама и обратно, расстройство желудка, тошнота и даже больничная койка. Дальше Старой Ладоги не уплыли. 1 августа стало известно, что на борту - массовое отравление.

Изначально говорили: отравились сто человек. По последним данным - 150.

- 148 пассажиров и трое членов экипажа, получили массовое пищевое отравление, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. - Госпитализировали одного несовершеннолетнего. Диагноз - острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция.

Всего на борту было 270 пассажиров. Питались все туристы вместе - в ресторане теплохода. Шведский стол - ешь не хочу. Только вот специалисты регионального Роспотребнадзора, увидев изнанку общепита, схватились за головы.

- Продукты без маркировки и с признаками явной порчи, - перечисляют нарушения в ведомстве. - Нарушены температурные условия хранения пищи. Во всех цехах, кладовых и холодильном оборудовании обнаружены насекомые. Нарушены требования по обработке кухонной и столовой посуды, часть чистой посуды и вовсе хранилась на полу.

В Роспотребнадзоре уже взяли ситуацию на особый контроль. Говорят: нарушений достаточно для того, чтобы потребовать ликвидации юридического лица.

- Готовятся материалы для передачи в суд, - сообщили в пресс-службе ведомства.

А потом это подавали пассажирам Фото: Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу

Персонально же за испорченный отпуск и подорванное здоровье 150 человек ответит директор ресторана. Елене Черновой вменяют «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- Подозреваемая, в соответствии с должностной инструкцией, должна была контролировать соблюдение работниками санитарных требований и правил личной гигиены, - озвучивают версию в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. - Следствие полагает, что подозреваемая, Но она, действуя по договоренности с неустановленными до настоящего времени сотрудниками ресторана, находящимися в ее непосредственном подчинении, организовала хранение, перевозку, приготовление, раздачу и прием пищи пассажирами, а также членами экипажа пассажирского теплохода «Лунная Соната».

По словам санитарных врачей, у 37 работников ресторана в медицинских книжках нет записей о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии. При этом у 6 работников пищеблока и 2 заболевших пассажиров обнаружен норовирус.

Ждать, пока окончится следствие и дело передадут в суд, Елена Чернова будет дома. Волховский городской суд Ленобласти избрал ей меру пресечения в виде залога. Пять миллионов рублей внесли в зале суда и женщину освободили из-под стражи.

НА ЗАМЕТКУ

В связи с испорченным отдыхом пассажиров теплохода «Лунная соната» Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу организована работа «горячей линии» по вопросам возмещения расходов и компенсации морального вреда.

Телефон «горячей линии»: 8-800-555-49-43

Вот так хранилась еда Фото: Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу