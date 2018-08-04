2018-08-04T13:33:37+03:00
Общество

В столетнем доме на Кондратьевском проспекте обрушился потолок

Жители говорят, что здание в аварийном состоянии [фото]
Ирина СЕБЕЛЕВА
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На потолке трещины, на полу штукатурка Фото: Ника ТеракотаНа потолке трещины, на полу штукатурка Фото: Ника Теракота
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Дом по адресу Кондратьевский проспект 23/20 построили еще до революции. В эксплуатацию его ввели в 1916 году. Последний раз - согласно официальным данным - конструкции и крышу здесь ремонтировали в 2004 году, ближайший капремонт кровли и фасадов - по адресной программе - должен быть в 2021-2023 годах. Но до него в этом доме еще надо как-то дожить. А это уже сложнее.

- В доме 23/20 по Кондратьевскому проспекту в одной из квартир обвалился кусок потолка в детской комнате, - написала в группе "ДТП и ЧП" Ника Теракота. - К счастью, никто из детей не пострадал. Дому более ста лет, и он в неадекватном состоянии. Стены и пол вибрируют от огибающих дом трамваев, от шагов соседей. На потолках и стенах трещины.

По предварительной информации речь идет о коммунальной квартире. Фотографии, которые приложены к записи, пугают. Трещина по потолку, штукатурка обвалена, видны перекрытия. Манеж с детскими игрушками засыпан обломками потолка. Страшно представить, чтобы было бы, если бы их маленькие хозяева были в этот момент рядом.

Под обрушившимся местом - зона для детских игр Фото: Ника Теракота

Под обрушившимся местом - зона для детских игр Фото: Ника Теракота

- Я сегодня брала в руки эти куски потолка, они тяжелые, - объясняет Ника. - Голову пробить - легко. Даже взрослому.

Как рассказала автор записи "Комсомольской правде в Петербурге", ЧП произошло в квартире ее соседки, этажом выше.

-Сразу был звонок в 004, далее приехали службы, составили акты и прочее, в понедельник будут решать проблему, проверять квартиру в плане безопасности, - пояснила Ника.

Куски очень тяжелые, могут и травмировать Фото: Ника Теракота

Куски очень тяжелые, могут и травмировать Фото: Ника Теракота

Сама она, тем временем, уже отправила обращение в Жилищный комитет. Говорит: состояние дома такое, что его должны признать аварийным.

Добавим, дом находится в ведении ЖКС № 3 Калининского района Петербурга. Сообщений об аварийном состоянии дома на портале "Наш Санкт-Петербург" на данный момент нет.

Вот так теперь выглядит потолок в квартире Фото: Ника Теракота

Вот так теперь выглядит потолок в квартире Фото: Ника Теракота

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