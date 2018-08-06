2018-08-06T15:20:50+03:00
Спорт

«Целую ваши мысли»: Артем Дзюба стал голосом в навигаторе

Футболист пообещал поддерживать болельщиков на их пути [видео]
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Артем Дзюба покажет дорогуАртем Дзюба покажет дорогуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Вы так искренне и по-доброму поддерживали нас на чемпионате мира, что я решил отблагодарить вас и поддерживать вас в вашем пути.

Да, это Артем Дзюба. Точнее его голос в ваших смартфонах. Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу стал новым диктором Яндекс.Навигатора.

- Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведёт водителя по маршруту, - рассказали в пресс-службе Яндекса.

Помимо стандартных «поверните направо», «развернитесь», «прямо два километра», водителей порадуют различными «фишками». Разумеется, футбольными. Построенный маршрут Дзюба называет «неплохим жребием, про дорожные работы говорит, что прострел не выйдет. Перед началом пути предлагает «обувать сандалии». А о приближающихся камерах предупреждает: «Как у Черчесова — не забалуешь».

А еще на дороге будут ситуации, в которых автомобилисты услышат фирменное «целую ваши мысли», «так и до полуфинала недалеко».

Новый голос водители уже оценили. А те болельщики, кто до сих пор не за рулем, пообещали получить права и взять авто в кредит – только ради голоса Артёма. Зато для партнеров по команде - раздолье для шуток. Александр Кержаков уже назвал нападающего "Дзюбигатором".

Напомним, сейчас за спортивный голос в навигаторе «отвечает» Василий Уткин. Еще есть Федор Бондарчук, Оптимус Прайм, Дарт Вейдер и другие известные персонажи. Но Дзюба первый спортсмен России кому доверили такую важную задачу.

В Яндексе в ближайшее время пообещали ещё несколько новых дикторов.

Артём Дзюба в Яндекс.Навигаторе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ЦСКА - Ростов 5 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч ЦСКА - Ростов 5 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Дмитрий Бивол - Айзек Чилемба 5 августа 2018. Прямая трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO
Российский боксер Дмитрий Бивол выйдет на ринг в Атлантик-Сити 4 августа на поединок против Айзека Чилемба в бою за звание чемпиона мира по боксу по версии WBO. Прямая трансляция боя
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 5 августа 2018. Прямая трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBA
Российский боксер Сергей Ковалев выйдет на ринг в Атлантик-Сити 4 августа на поединок против Элейдера Альвареса в бою за звание чемпиона мира по боксу по версии WBA. Прямая трансляция боя
Локомотив - Спартак 4 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Спартак 4 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
В Санкт-Петербурге судят четверых мужчин за недоносительство на знакомых террористов
Петербургские антимонопольщики оштрафовали «Победу» на 450 тысяч рублей
Перебрал, упал, погиб: на козырьке отеля в Репино нашли мертвого финна
19-летнего парня задержали в Санкт-Петербурге за регулярный секс с несовершеннолетней
В петербургской квартире стоит печка-буржуйка из корпуса торпеды
«Как у Черчесова - не забалуешь. Впереди камера»: Навигатор заговорил голосом Артема Дзюбы
На "Петровском" будут играть в регби. И не только
Троллейбус №7 7 августа вернется на Петровский остров
Коммунисты Петербурга требуют изъять имущество Петросяна и Степаненко и раздать народу
В квартире на проспекте Энгельса работали девять проституток
Трое погибших, 625 ДТП и 60 пьяных водителей: УГИБДД подвело итоги выходных в Санкт-Петербурге
Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу во дворе жилого дома
При пожаре в двухэтажном доме в Ольгино сгорели двое петербуржцев
Станцию метро "Удельная" в Санкт-Петербурге закрывали в час-пик
На Петроградской набережной перевернулось такси
В Санкт-Петербурге из окна на четвертом этаже выпал ребенок
Найдены. Живы: В Санкт-Петербурге две ночи искали пропавших подростков
Из-за ремонта дороги на три недели ограничат движение по Володарскому мосту
В Петербурге школьница получила травму из-за сломавшихся качелей
В Таврическом саду Петербурга гибнут утки
В Петербурге напали с пистолетом на продавца ради одной бутылки шампанского
Следующая неделя в Петербурге начнется со штормового предупреждения
С начала лета в водоемах Петербурга спасли 108 человек
В Петербурге озвучили новые тарифы на платную парковку