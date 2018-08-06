«Целую ваши мысли»: Артем Дзюба стал голосом в навигаторе

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-06T15:20:50+03:00

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- Вы так искренне и по-доброму поддерживали нас на чемпионате мира, что я решил отблагодарить вас и поддерживать вас в вашем пути.

Да, это Артем Дзюба. Точнее его голос в ваших смартфонах. Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу стал новым диктором Яндекс.Навигатора.

- Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведёт водителя по маршруту, - рассказали в пресс-службе Яндекса.

Помимо стандартных «поверните направо», «развернитесь», «прямо два километра», водителей порадуют различными «фишками». Разумеется, футбольными. Построенный маршрут Дзюба называет «неплохим жребием, про дорожные работы говорит, что прострел не выйдет. Перед началом пути предлагает «обувать сандалии». А о приближающихся камерах предупреждает: «Как у Черчесова — не забалуешь».

А еще на дороге будут ситуации, в которых автомобилисты услышат фирменное «целую ваши мысли», «так и до полуфинала недалеко».

Новый голос водители уже оценили. А те болельщики, кто до сих пор не за рулем, пообещали получить права и взять авто в кредит – только ради голоса Артёма. Зато для партнеров по команде - раздолье для шуток. Александр Кержаков уже назвал нападающего "Дзюбигатором".

Напомним, сейчас за спортивный голос в навигаторе «отвечает» Василий Уткин. Еще есть Федор Бондарчук, Оптимус Прайм, Дарт Вейдер и другие известные персонажи. Но Дзюба первый спортсмен России кому доверили такую важную задачу.

В Яндексе в ближайшее время пообещали ещё несколько новых дикторов.