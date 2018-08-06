2018-08-06T12:46:54+03:00
Общество

Жить в «Северной долине» станет еще комфортнее

Любовь Холопова
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В продажу выходят новые корпуса, которые высоко оценят даже самые требовательные покупателиВ продажу выходят новые корпуса, которые высоко оценят даже самые требовательные покупатели
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Квартиры в жилом комплексе «Северная долина» всегда были очень востребованы у покупателей. Близость к центру (на метро от «Невского проспекта» до станции «Парнас» всего полчаса), комплексная застройка, в ходе которой вместе с жильем строится вся необходимая «социалка», и дороги. Неудивительно, что квартиры здесь раскупаются еще на старте продаж.

Сейчас масштабный жилой массив построен более чем на половину, а совсем недавно застройщик - компания «Главстрой Санкт-Петербург» - вывел в продажу новые дома повышенной комфортности. По ряду своих характеристик они соответствуют проектам комфорт- и даже бизнес-класса.

- Мы понимаем, что покупатели становятся все более требовательными к качеству жизни. Особенность новых домов - комфортный формат застройки за счет баланса высотности зданий от 15 до 25 этажей. Корпуса будут иметь безопасные закрытые дворы с системой интеллектуального видеонаблюдения. Современный дизайн фасадов с технологией безрамного остекления балконов и мест общего пользования сделает здание стильным, - рассказал директор по маркетингу компании «Главстрой Санкт-Петербург» Ян Свояволя. - При этом на каждом этаже новостроек предусмотрено не более восьми квартир, каждая из которых обладает продуманными планировочными решениями различных форматов. Также в квартирах предусмотрено сразу несколько видов отделки.

Первыми в продажу вышли корпуса № 8 и № 9 на 146 и 118 квартир соответственно. Строятся они на участке между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина. Купить квартиру в 8-м корпусе можно по цене от 99 тысяч рублей за квадратный метр, а в 9-м корпусе цены начинаются от 101 тысячи рублей за «квадрат». Так, студию в 21-м квартале ЖК «Северная долина» можно приобрести за 2,3 миллиона рублей, однокомнатную квартиру - от 2,8 миллиона, двухкомнатную - от 4,9 миллиона. Цена «трешки» начинается от 6,3 миллиона рублей.

Стать владельцем собственной квартиры можно в ипотеку (минимальный размер ставки - 8,75 процента) или в рассрочку. При полной стопроцентной оплате, а также при покупке квартиры в ипотеку застройщик делает скидку - 10 процентов на всю стоимость квартиры.

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