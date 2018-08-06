2018-08-06T20:23:19+03:00
Дом. Семья

Медведица Хаарчаана из зоопарка в Петербурге открыла арбузный сезон

Сочная ягода оказалась зверю на один зубок
Петр КИБЕР
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Медведица Хаарчаана из зоопарка Петербурга открыла сезон арбузов. Фото: Ленинградский зоопарк.Медведица Хаарчаана из зоопарка Петербурга открыла сезон арбузов. Фото: Ленинградский зоопарк.
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Сотрудники Ленинградского зоопарка сделали приятный подарок белой медведице Хаарчаане и преподнесли ей на завтрак арбуз.

- Мы очень ждали сезона арбузов, чтобы выяснить, понравится ли Хаарчаане плод, который так любит её бабушка Услада, - подписали пост в «Инстаграме» зоопарка служители зверинца.

Судя по фотографии медведицы, которую опубликовали в соцсети, большой арбуз оказался Хаарчаане на один зубок. Таким образом, в Ленинградском зоопарке подтвердили простую истину – арбузы нравятся всем, даже белым медведям, которые в естественной среде никогда бы ими не полакомились.

Вообще, для живущих в неволе хищников, комфортное пребывание очень важно, поэтому служители зверинца стараются сделать для своих питомцев все, чтобы тем было хорошо и приятно.

Так, в жару, которая стояла в Северной столице почти месяц, рацион медведей, обычно состоящий из рыбы и мяса, добавляли ледяные торты из фруктов и овощей.

Стоит напомнить, что Хаарчаана – снежнинка по-якутски, живет в зоопарке Петербурга вместе с другой белой медведицей – Усладой, которая приходится ей бабушкой.

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