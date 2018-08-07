"Покружил над водой и растворился": Над Ладожским озером прошел смерч

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-07T18:09:14+03:00

Редкое природное явление увидели и в Ленобласти, и в Карелии 6 августа [фото, видео]

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Погода в Петербурге и Ленинградской области умеет удивить: то град среди лета, то тепло в январе, то аномально жаркий июль. А вчера, 6 августа, над Ладожским озером пронесся самый настоящий смерч. Запечатлели его очевидцы и с берегов Ленобласти, и с берегов Карелии. И поделились фотографиями и видео устрашающего зрелища на своих страницах в соцсетях.

– Покружил над водой и растворился, не долетев до берега, – рассказал петербуржец Сергей Егорченко.

Молодой человек наблюдал редкое природное явление в деревне Заостровье Волховского района. Увидели кружащий над водой вихрь и почти на противоположной стороне Ладоги – на острове Валаам.

egorchenko_sergey Смерч на Ладоге, покружил над водой и растворился, не долетев до берега. #Заостровье #Ладога #смерч #Лето #жара #спб #катаклизмы #волхов

– В этот день погода менялась каждый час. На озере был шторм, – рассказала «Комсомольской правде» петербурженка Марина Иванова. – Ни разу смерч на Ладоге я не видела раньше.

Смерч 6 августа видели и на Валааме. Фото: Марина Иванова.

Наблюдали за буйством стихии и посетители карельской базы отдыха в устье реки Обжанка.

– Когда над Ладогой смерч – это тоже великолепно! Любая погода наших гостей приводит в восторг! – поделились администраторы на странице загородного отеля в соцсети.

Правда, Гидрометцентр Петербурга, метеостанции которого находятся и по всей Ленобласти, это природное явление не заметили.

– В наших районах смерчи бывают очень редко, а еще реже их могут зафиксировать метеостанции. На Ладоге у нас их две – на Валааме и в Новой Ладоге. Вчера там действительно было усиление ветра, – рассказала «Комсомольской правде» Наталья Мироничева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга. – На Валааме – до 11 метров в секунду, а в Новой Ладоге – до 13. Это порывистый ветер, но не шторм и не ураган. Три раза над разными участками Ладоги были вчера и грозы.

Фото: группа ВКонтакте "Загородный отель "Обжанка"|Карелия |база отдыха".

Синоптики уверяют, что разрушительные смерчи, которые могут нанести большой ущерб, в наших краях практически невозможны. Но все-таки бежать навстречу сильному вихрю не стоит. Наблюдать – разве что издалека.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Валерий МАЛИНИН, доктор географических наук, профессор Государственного гидрометеорологического университета:

– Для Петербурга это действительно редкое явление. Если попасть в центр смерча, то, конечно, будут проблемы. Если смерч над сушей – он может и деревья сломать, и крыши домов снести. А если над водной поверхностью, и не было никаких катеров и лодок, то все это безболезненно протекает. Не могу утверждать, видели ли очевидцы один и тот же смерч. Но скорее всего он был один. Ведь он имеет немаленькие размеры и вряд ли сразу несколько смерчей в одно и то же время прошлись над озером.