2018-08-07T15:47:31+03:00
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В Петербурге показали фильм в супермаркете

Секретный показ картины Томаса Штубера «Между рядами» состоялся в ночь на 4 августа
Степан СТЕПАНОВ
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В ночь с 3 на 4 августа в уже закрытом супермаркете PRISMA устроили секретный показ картины Томаса Штубера «Между рядами», одного из лучших фильмов последнего Берлинского кинофестиваля.

Кинопрокатная компания «ПРОвзгляд» организовала показ в формате SECRET CINEMA, в рамках которого площадкой для просмотра стал один из магазинов сети финских супермаркетов PRISMA. В импровизированном кинотеатре между стеллажами зрители, в числе которых были журналисты, блогеры и просто счастливчики, в числе первых успевшие зарегистрироваться на показ, смотрели фильм «Между рядами», сюжет которого разворачивается в обычном немецком магазине.

Картину представила кинокритик Ксения Реутова: «Мы все привыкли смотреть фильмы в кинотеатре, и это очень здорово, когда атмосферу можно изменить, трансформировать само пространство, в котором мы воспринимаем кино. И в отношении этого фильма это на 100 % то, что ему нужно, потому что это поможет лучше проникнуть в то, что происходит на экране».

Анастасия Квасникова, руководитель отдела маркетинга PRISMA: «Когда нам поступило предложение о ночном показе “Между рядами”, мы сразу согласились. Нам очень хотелось показать кино о людях, чьи будни проходят “между рядами”, непосредственно в магазине. Мы постарались сделать всё, чтобы гостям PRISMA было комфортно, и добавили несколько антуражных акцентов. Например, проигрывали в зале треки из фильма, на входе поставили вендинговый кофейный автомат и угостили зрителей шоколадными кексами, как в фильме. И мы рады, что всё получилось».

«Между рядами» - необычная история любви, действие которой разворачивается в стенах оптового гипермаркета. Картина участвовала в основном конкурсе Берлинского фестиваля и стала одним из его главных открытий. Это рассказ об огромном мире, скрытом от глаз покупателей, и о людях, его населяющих: где-то там, за длинными стеллажами и пирамидами товаров, они радуются, грустят, конфликтуют и, конечно, влюбляются. Главные роли в фильме исполнили звёзды немецкого кино Франц Роговский, которого оправданно называют европейским Хоакином Фениксом, и Сандра Хюллер, актриса из прошлогоднего каннского хита «Тони Эрдманн».

В широкий российский прокат картина вышла силами кинопрокатной компании «ПРОвзгляд» и при поддержке German Films 2 августа, подробную информацию можно найти на сайте.

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