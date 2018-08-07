Юбилейный Open Look откроется бесплатным перформансом мастерской Брусникина

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-07T16:39:41+03:00

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14 августа в 18.30 на ступенях ТЮЗа им.А.А.Брянцева пройдет открытый спектакль-перформанс "Лес", московской мастерской Дмитрия Брусникина. В честь своего 20-летнего юбилея старейший фестиваль современного танца OPEN LOOK дарит Петербургу и своим зрителям этот необычный site-specific-спектакль. Опыт подобных уличных экспериментов у фестиваля накоплен большой. В прошлом году в день открытия по по городу танцевал со своей командой от Фонтанки до Летнего сада швейцарский хореограф Фуфуа Д'Имобилитэ , в разные годы проводились уличные флеш-мобы у Казанского собора, хип-хоп перформанс во дворах Капеллы, буто-спектакль в парке "Приютино".

"Лес" - это физический театр актуального синтетического направления. Здесь будет и современный танец, и живое пение, и музыка. Задача проекта - взглянуть из сегодняшнего пост-экологического сознания на историю отношений человека с лесом. А значит - с самим собой. На сцене - естественные фактуры: бревна, ветки и листья, песок, камни. Что мы, жители современных городов, знаем о лесе? Какие метафоры леса хранит наша культурная память? Цивилизация в целом безжалостна к окружающей среде, однако каждый из нас испытывает священный трепет перед лесом, храмом природы.

Спектакль создан в коллаборации со студией "Low Tech" и режиссером Дмитрием Мелкиным. Руководитель мастерской - актер МХТ им. Чехова, режиссер, профессор, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Брусникин.

Напоминаем, что с 14 по 18 августа на разных сценах города - Новой сцене Александринского театра, парадном дворе Юсуповского дворца, ТЮЗе им.А.А.Брянцева - пройдет XX Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK. За пять дней можно будет увидеть семнадцать спектаклей из шести стран и десяти городов. В один ряд со спектаклями из Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании, Польши встанут танцевальные произведения из Южной Кореи и даже Чили. Но самое главное, OPEN LOOK представит то, ради чего трудился все эти годы, - лучшее в российском танце - спектакли танцевальных компаний из Челябинска, Казани, Москвы и Петербурга.

Впервые в России, в рамках OPEN LOOK, в день открытия - 14 августа в 20.00 на сцене ТЮЗа им.Брянцева выступит Корейская национальная компания современного танца с постановкой "Рассуждения о "Весне Священной". Образ Розы". Зрители увидят сочетание корейского традиционного танца с современным, услышат оригинальное исполнение корейских народных инструментов специально написанную для постановки музыку композитора Ра Есон.