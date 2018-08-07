Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург) 9 августа 2018: Прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы

7 Авг. 23:41 2018-08-07T23:57:54+03:00

Прогноз на матч Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург) 9 августа 2018: ничья. Скорее всего, со счетом 1:1. Фото: Александр ГЛУЗ

Прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург). Встреча состоится 9 августа 2018 года в 20.00 в Минске на стадионе «Динамо»

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Прогноз на матч: результативная ничья. Скорее всего, со счетом 1:1.

Поединки между командами, представляющими республики бывшего Советского Союза, всегда вызывают повышенный интерес. В чемпионатах СССР «Зенит» и минское «Динамо» встречались 77 раз. При этом счет равный: 25 побед на счету динамовцев, 25 – на счету зенитовцев, 27 матчей завершились вничью. После распада СССР в официальных матчах эти соперники не встречались.

Но у «Зенита» есть опыт встреч с белорусскими командами. В сезоне 2008/2009 в групповом турнире Лиге чемпионов петербуржцы играли с клубом БАТЭ из города Борисов. Поединок в Петербурге завершился вничью – 0:0, в ответном матче верх взяли зенитовцы – 2:0.

Нынешний соперник «Зенита» - семикратный чемпион Белоруссии. Однако последний раз золотые медали динамовцы завоевали в 2004 году. Правда, в прошлом сезоне минчане лишь по дополнительным показателям уступили золотые медали все тому же БАТЭ, лидеру белорусского футбола.

Специалисты едины во мнении, что «Зенит» значительно превосходит соперника в классе. Однако это не означает, что петербуржцев ждет в Минске легкая жизнь. По словам известного в прошлом нападающего «Зенита» и сборной Белоруссии Сергея Герасимца, с приходом нового главного тренера Сергея Гуренко динамовцы заиграли значительно сильнее.

Любопытны факт: один из белорусских спортивных порталов подробно разобрал игру «Зенита» в недавнем матче с тульским «Арсеналом». Эксперты пришли к выводу, что у динамовцев есть шансы на успех в противостоянии с грозным противником.

Что ж, поживем – увидим. Одно очевидно: в Минске хозяевам гарантирована мощная поддержка трибун.

Напомним, что ответная игра состоится 16 августа на "Петровком". Причем без зрителей. Таким образом УЕФА наказал "Зенит" за недостное поведение болельщиков в матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" .