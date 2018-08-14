Хулиганы, которые хотели пожарить шашлыки на Медном всаднике, прячутся от прессы

СЕГОДНЯ 14:53 2018-08-14T16:07:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Ребята хотели хайпануть, но, вместо лайков получили кучу негатива и штраф. Мы о компании из пяти человек, которые 5 августа забрались на Медный всадник, чтобы пожарить шашлыки. Как парням и девушке пришла в голову эта идея – до сих пор загадка. Но в ночь с 4 на 5 августа компания поочередно забралась на символ Петербурга, подняла на голову Петра железный мангал и устроила фотоссесию.

«КП-Петербург» нашла главных героев истории. Это 32-летний Роман Давыдов и 20-летний Иван Жаринов. В их соцсетях до сих пор не появились фотоснимки с шашлыком. Более того, парни поспешили удалить все свои аккаунты, вплоть до инстаграма, пытаясь избежать общения с прессой. Но судя по странице, которую 32-летний Роман Давыдов удалил после того, как мы успели посмотреть аккаунт, парень знатный любитель шашлыков. Он постит на своей странице мангалы, мясо на углях и фото с работы: какое-то время он работал в пивной. Любит погулять по знаковым местам Петербурга и потусить в клубах. Второй «альпинист» - Иван Жаринов больше тяготеет к лонгбордам, они же скейтборды. Причем, увлекается этим спортом всерьез.

Участники скандальной фотосессии на связь не выходят

Мобильные телефоны молодые люди не берут и попросили друзей ничего не рассказывать о них. Когда-то герои, сидящие на петровской голове, теперь стыдливо прячутся. А прятаться действительно есть от чего. Полиция оштрафовала парней всего на тысячу рублей, составив протокол по статье «Мелкое хулиганство». Тысячи петербуржцев в свою очередь, не могут простить хулиганам выходку – угрожают в соцсетях и осыпают ругательствами.

- Извинений от ребят, которые залезли на Медный всадник, мы не получили, - рассказала КП-Петербург» исполняющая обязанности руководителя пресс-службы музея городской скульптуры Алиса Картошкина. – По результату визуального осмотра, проведенного с автовышки, механических повреждений, деформаций на памятнике не обнаружено. Это радует.

Фото: Александра Бенцман

Теперь в музее будут решать, как же уберечь памятники от вандалов.