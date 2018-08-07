2018-08-07T10:18:26+03:00
Общество

Петербуржские стартаперы могут получить гранты от МТС

Второй набор в программу MTS StartUp Hub открыт по четырем бизнес-направлениям
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Петербуржские стартаперы могут получить гранты от МТС. Фото предоставлено МТС.Петербуржские стартаперы могут получить гранты от МТС. Фото предоставлено МТС.
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МТС объявила о запуске второго набора в программу MTS StartUp Hub, в рамках которого технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес корпорации. В том числе, участие в акселераторе доступно разработчикам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В компании пояснили, что программа дает возможность реализовать оплачиваемый пилотный проект на инфраструктуре МТС и экспертную поддержку для развития их продуктов. В перспективе участники смогут масштабировать свой бизнес, став долгосрочными партнерами МТС. Ежегодный бюджет на программу MTS StartUp Hub с учетом всех этапов работы со стартапами составляет 50 млн рублей. Эта сумма может увеличиваться в зависимости от потребностей программы.

MTS StartUp Hub ориентирован на компании, которые уже имеют свой продукт и первых клиентов. Наиболее зрелые проекты, которые в заочном туре докажут востребованность своих продуктов, получат возможность сразу перейти к разработке пилотного проекта в партнерстве с МТС, пропустив очную часть программы. Очная часть представляет собой двухмесячную акселерационную программу, в рамках которой приглашенные проекты проведут индивидуальную работу с бизнес-заказчикам, пройдут практические мастер-классы и получат обратную связь по своим продуктам и решениям от отраслевых экспертов рынка.

Второй набор открыт по четырем бизнес-направлениям: кибербезопасность, решения для e-commerce, B2B-продукты и IoT/M2M. Также в рамках набора MTS StartUp Hub запускает “Открытое окно инноваций” для команд, которые имеют продукты или решения в других технологических сферах. Эксперты МТС готовы рассмотреть все заявки и подобрать бизнес-заказчика с подходящей задачей для возможного проведения пилота.

В марте МТС запустила программу MTS StartUp Hub, куда было подано более 250 заявок по шести направлениями: облачные технологии, финансовые сервисы, искусственный интеллект, цифровая медицина, онлайн-образование, автоматизация закупок и логистики. По результатам заочного этапа и после консультаций с бизнес-заказчиками в МТС, к защите допустили 30 проектов, из которых специалисты МТС определили 22 самые перспективные команды. МТС планирует в ближайшее время запустить несколько пилотов с лучшими проектами.

Кстати, в число перспективных вошли пять петербургских проектов. Стартаперы из PAY2U нашли нестандартный подход к реализации кэшбэк-механизма, разработчики из Conomy Right создали робота-советчика для инвестирования, а в VisionPick придумали решение для очков дополненной реальности для оптимизации процесса комплектации заказов и сортировки товаров на складах. Еще два стартап-проекта связаны с медициной. Droice Labs разрабатывают систему точного анализа электронной медицинской истории пациента на основе искусственного интеллекта, а в ОнкоТренер создали обучающую онлайн-платформу для врачей-диагностов.

В дальнейшем МТС планирует предлагать решения российских команд зарубежным партнерам. В частности, компания ведет переговоры с крупнейшими европейскими операторами связи, с инновационными экосистемами Европы, Израиля и США. Заявки на участие в MTS StartUp Hub принимаются до 15 сентября включительно. Со всеми подробностями о правилах участия и требованиях к участникам можно ознакомиться на startup.mts.ru.

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