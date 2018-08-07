2018-08-07T11:59:07+03:00
Общество

12 августа Петербург отметит День строителя

В преддверии праздника в Смольном вручили награды лучшим работникам этой отрасли
Давид ГЕНКИН
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Петербург входит в число лидеров по темпам строительства жилья в России. Фото: БезФормата.RuПетербург входит в число лидеров по темпам строительства жилья в России. Фото: БезФормата.Ru
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День строителя – один из самых давних и почитаемых в нашей стране профессиональных праздников. По традиции его отмечают во второе воскресенье августа. Первый раз это произошло 12 августа 1956 года.

Хотя работа строителей иногда нередко подвергается критике, это очень уважаемая в нашей стране профессия.

- Я недавно участвовал в мотопробеге и еще раз убедился в том, как меняется в лучшую сторону наш город, - сказал на церемонии временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов. – Только в рамках подготовки к чемпионату мира построены современные спортивные сооружения, развязки, мосты. И за все это мы благодарим вас, уважаемые строители.

В Световом зале Смольного собрались и руководители крупных строительных предприятий, и рядовые работники – монтажники, слесари, машинисты экскаватора, водители. Награды были самые разные: кто-то получил благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, кто-то удостоен почетного знака «Строитель Санкт-Петербурга» 2 или 3 степени, кто-то получил благодарственные письма от губернатора Георгия Полтавченко и от имени вице-губернатора Игоря Албина.

- У нас, строителей, творческая, интересная работа, - сказала после завершения церемонии начальник сметно-тендерного отдела предприятия «Ленстройтрест» Юлия Морозова. – И я рада, что руководители города так высоко оценили мой труд.

Юлия Морозова получила благодарственная письмо от имени вице-губернатора Игоря Албина.

В этом году программа празднования в наше городе Дня строителя, как всегда, будет очень насыщенной. Это и полуденный выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, и концерт в Ледовом дворце, и торжественное богослужение в храме Первоверховного апостола Петра – Храме строителей, и спортивные соревнования, и многое другое.

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