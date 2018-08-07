2018-08-07T15:57:40+03:00
Звезды

Просто «бе»: Пятилетнему сыну Евгения Плющенко не нравится свое прозвище Гном Гномыч

Почти так же сильно, как и сниматься в фотосессиях [фото, видео]
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Папа придумал Саше другое прозвище - Кузя. Фото: СоцсетиПапа придумал Саше другое прозвище - Кузя. Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Саша Плющенко, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, наконец-то, признался. Прозвище Гном Гномыч, которое ему придумала мама, ему не просто не нравится, а очень не нравится. Ну просто «бе» какое-то.

Об этом Саша рассказал Дмитрию Шепелеву, находясь под «шлемом правды». Шоу, на котором телеведущий якобы проверяет своих маленьких гостей на своеобразном детекторе лжи, выходит на Первом канале – в рамках передачи «Видели видео».

В одном из выпусков поучаствовал и Саша. Никакие датчики, конечно, к детям не подключают. Обходятся одним только «шлемом правды» - шапочкой из фольги. А соответствующими звуками в студии «шлем» отвечает – сказал ребенок правду или соврал.

gnomgnomychgnomgnomych
Саша Плющенко и Дмитрий Шепелев
9157 отметок «Нравится»91 комментариевInstagram

Для начала ведущий поинтересовался, как зовут героя перед ним, как зовут его маму и папу.

- Я Саша, мама – Яна Рудковская, папа – Евгений Викторович, - сказал Гном Гномыч.

Фамилию папы, правда, вспомнить не смог, хотя свою назвал верно – Плющенко.

- А почему тебя зовут Гном Гномыч?

- Не важно, - засмущался малыш.

На вопрос, нравится ли ему это прозвище, Саша ответил твердое нет! Мол, что за Гном такой?! «Гномик, а Гномики маленькие». Оказывается, это не единственное прозвище Саши дома. Папа его называет Кузей. И это ему, вроде бы, больше нравится.

gnomgnomychgnomgnomych
Моя мама Яна закон не нарушает @1tv @fkirkorov #виделвидео #детекторлжи
14749 отметок «Нравится»319 комментариевInstagram

Когда Шепелев спросил, наказывают ли Сашу, если он не слушается, мальчик ответил легко и непринужденно – да, наказывают.

- В угол ставят, в темную комнату. Там темно и там надо стоять, но ремнем меня не бьют, только показывали, - ответил мальчик, хотя про ремень его никто не спрашивал. Видимо, малыш в курсе скандала в прессе, когда маму Яну обвиняли в жестокости воспитания сына ремнем.

А еще Саша, который постоянно снимается как модель, признался, что это ему совсем не по душе. Ну не нравятся ему съемки.

- Сниматься – это очень долго. Это надо сниматься, сниматься, сниматься, сниматься, сниматься, - раз десять повторил Саша. – Это очень скучно.

gnomgnomychgnomgnomych
Доброе утро и хороших всем выходных
11800 отметок «Нравится»96 комментариевInstagram

Кроме того, Гном Гномыч рассказал, что через 150 дней у него будет свадьба с невестой Настей. И что бабушка иногда подкармливает его конфетами.

- Теперь ясно, откуда у нас иногда щеки появляются. Он ест у нас вообще очень мало, для прыжков надо быть очень легким, вдруг взвешиваем, 500 граммов лишние, 700 граммов лишние, - прокомментировала конфетное признание мама Яна.

В общем, быть фигуристом Саша хочет больше, чем моделью. И стать олимпийским чемпионом тоже мечтает. Но папа все-таки об этом мечтает больше, чем сам мальчик.

Фрагмент программы появился на официальной странице Гном Гномыча в «Инстаграме». Пока одни подписчики радовались "сладкому мальчику", другие снова обратили внимание на его дикцию и в один голос советуют маме бежать не на съемочную площадку, а к логопеду.

gnomgnomychgnomgnomych
Хорошо
20825 отметок «Нравится»119 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рудковская отрицает, что бьет ребенка Плющенко ремнем

Еще вчера Яна Рудковская наказывала 4-летнего Сашу Плющенко темной комнатой и тоненьким ремешком. А уже сегодня отказалась от своих методов воспитания. Не то, что впредь не буду. А, говорит, такого вообще не было (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд Петербурга оставил в силе приговор бывшему сенатору Александру Сабадашу
В Петербурге активисты разлили «лужу крови» в поддержку донорства
В Московском районе Петербурга под землю провалилась машина
В Ленинградской области воспитательница детсада получила два года условно за упавшую на маты воспитанницу
В петербургские вузы от абитуриентов принято 460 тысяч заявлений
В Петербурге будут судить велосипедиста, сбившего на тротуаре пенсионерку
Серьезное ДТП у развязки на Цвелодубово собрало пробки на трассе «Скандинавия»
На проспекте Обуховской обороны рабочие ставили столб и устроили потоп
В петербургском метро возобновляют изготовление льготных БСК
Житель Петербурга открыл стрельбу во дворе жилого дома
Оборванный провод линии электропередач убил током молодого мужчину под Петербургом
12-летний школьник "заминировал" четыре автобуса в Сестрорецке
На детскую площадку в Санкт-Петербурге рухнуло дерево
Арбитражный суд отказал Бондарчуку в претензиях на 126 миллионов рублей "Смешариков"
Дело о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга рассмотрит военный суд
В Санкт-Петербурге пристав по решению суда переселил 11 коров
Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко решил избираться на третий срок
В Санкт-Петербурге на две недели закрывают Дальневосточный проспект
В Ленобласти пьяный водитель наехал на пешеходов: погибла трехлетняя девочка
"Приют комедианта" в Санкт-Петербурге открывает детский сезон
Замкомандира взвода ДПС задержан по подозрению в похищении человека в Ленинградской области
Александр Кокорин рассказал о своем возвращении на поле