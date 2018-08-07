Просто «бе»: Пятилетнему сыну Евгения Плющенко не нравится свое прозвище Гном Гномыч

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-07T15:57:40+03:00

Почти так же сильно, как и сниматься в фотосессиях [фото, видео]

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Саша Плющенко, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, наконец-то, признался. Прозвище Гном Гномыч, которое ему придумала мама, ему не просто не нравится, а очень не нравится. Ну просто «бе» какое-то.

Об этом Саша рассказал Дмитрию Шепелеву, находясь под «шлемом правды». Шоу, на котором телеведущий якобы проверяет своих маленьких гостей на своеобразном детекторе лжи, выходит на Первом канале – в рамках передачи «Видели видео».

В одном из выпусков поучаствовал и Саша. Никакие датчики, конечно, к детям не подключают. Обходятся одним только «шлемом правды» - шапочкой из фольги. А соответствующими звуками в студии «шлем» отвечает – сказал ребенок правду или соврал.

gnomgnomych Саша Плющенко и Дмитрий Шепелев

Для начала ведущий поинтересовался, как зовут героя перед ним, как зовут его маму и папу.

- Я Саша, мама – Яна Рудковская, папа – Евгений Викторович, - сказал Гном Гномыч.

Фамилию папы, правда, вспомнить не смог, хотя свою назвал верно – Плющенко.

- А почему тебя зовут Гном Гномыч?

- Не важно, - засмущался малыш.

На вопрос, нравится ли ему это прозвище, Саша ответил твердое нет! Мол, что за Гном такой?! «Гномик, а Гномики маленькие». Оказывается, это не единственное прозвище Саши дома. Папа его называет Кузей. И это ему, вроде бы, больше нравится.

gnomgnomych Моя мама Яна закон не нарушает @1tv @fkirkorov #виделвидео #детекторлжи

Когда Шепелев спросил, наказывают ли Сашу, если он не слушается, мальчик ответил легко и непринужденно – да, наказывают.

- В угол ставят, в темную комнату. Там темно и там надо стоять, но ремнем меня не бьют, только показывали, - ответил мальчик, хотя про ремень его никто не спрашивал. Видимо, малыш в курсе скандала в прессе, когда маму Яну обвиняли в жестокости воспитания сына ремнем.

А еще Саша, который постоянно снимается как модель, признался, что это ему совсем не по душе. Ну не нравятся ему съемки.

- Сниматься – это очень долго. Это надо сниматься, сниматься, сниматься, сниматься, сниматься, - раз десять повторил Саша. – Это очень скучно.

gnomgnomych Доброе утро и хороших всем выходных

Кроме того, Гном Гномыч рассказал, что через 150 дней у него будет свадьба с невестой Настей. И что бабушка иногда подкармливает его конфетами.

- Теперь ясно, откуда у нас иногда щеки появляются. Он ест у нас вообще очень мало, для прыжков надо быть очень легким, вдруг взвешиваем, 500 граммов лишние, 700 граммов лишние, - прокомментировала конфетное признание мама Яна.

В общем, быть фигуристом Саша хочет больше, чем моделью. И стать олимпийским чемпионом тоже мечтает. Но папа все-таки об этом мечтает больше, чем сам мальчик.

Фрагмент программы появился на официальной странице Гном Гномыча в «Инстаграме». Пока одни подписчики радовались "сладкому мальчику", другие снова обратили внимание на его дикцию и в один голос советуют маме бежать не на съемочную площадку, а к логопеду.

gnomgnomych Хорошо

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