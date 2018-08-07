Литовец, пытавшийся захватить крейсер «Аврора»: «Я пошел на этот шаг, чтобы вернуть свою русскую невесту»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-07T18:09:14+03:00

Неугомонный иностранец приехал на ЧМ-2018, нашел в Петербурге свою любовь, побывал в психбольнице и теперь хочет снять фильм о приключениях в России

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«Комсомолка» уже рассказывала про удивительные приключения 41-летнего литовского болельщика Нериюса Нестора.В Петербург коммерсант приехал на чемпионат мира по футболу. А затем попытался захватить крейсер «Аврора». Силовики рапортовали – иностранец размахивал руками, пытался прорваться к судну и даже выстрелить по Зимнему дворцу! В итоге предпринимателя забрали в психиатрическую больницу, где он провел целый месяц. Сейчас медики отпустили Нериюса и литовец решился рассказать «Комсомолке» о своих приключениях.

ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

- Я приехал в Россию на чемпионат мира, также я хотел найти могилу своего деда, - рассказал Нериюс. – Но в России моя жизнь резко изменилась. Накануне своего 41-летия я встретил свою любовь. Алена сама подошла ко мне в кафе вместе с подругой. Потом ее знакомая ушла, и мы остались наедине. После кафе мы гуляли по вечернему Невскому проспекту, шутили, общались, смеялись, и она покорила мое сердце. На следующий день у меня был день рождения. Тогда я и признался Алене в своих чувствах.

В Литве у иностранца свой бизнесФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нериюса Алена поселила у себя в квартире. Первое время возлюбленные мило ворковали, и литовец даже хотел подарить своей возлюбленной «Мерседес». Иностранный бизнесмен по уши влюбился в русскую девушку, и через неделю решил сделать ей предложение.

- Алена уехала по своим делам, а я поехал за ней в Екатерининский сад и стал ждать ее у памятника, - вспоминает Нестор. - Я ее ждал больше полутора часов. И когда она появилась, я встал на колено и сделал предложение. Мы поцеловались, и я был на седьмом небе от счастья.

"ПЕТЕРБУРГ - МЕСТО ДУЭЛЕЙ"

Но счастье литовца длилось недолго. Пара вскоре поругалась, и Алена решила порвать со своим иностранным возлюбленным. Для иностранца расставание стало настоящим ударом. Чтобы вернуть сердце своей невесты, Нериюс и решился на отчаянный шаг.

Литовец нашел в России свою любовьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В порыве любви я хотел сделать такой поступок, который вернул бы мою любимую, - поясняет иностранец. – Ведь Петербург это место красивой любви и опасных дуэлей. Поэтому я и решил сделать что-то необычное. Я подошел к крейсеру «Аврора», перелез через забор и пошел к матросам. Мне сказали: «Лезь обратно!». Но я начал объяснять, что я хочу с крейсера признаться в любви своей девушке. Тогда меня и скрутили. Приехала полиция и «скорая помощь». Я просил, чтобы они позвонили Алене, которая меня должна спасти. Но они отказали.

«Я ЧТО, ПОЛОУМНЫЙ?»

Первым делом Нериюса отвезли в отделение полиции. После допроса силовики и решили отправить иностранца в больницу.

- Надо мной смеялись, спрашивали – ты хотел выстрелить из пушки? - пожимает плечами иностранец. – Я сказал: «Если вам от этого будет хорошо, то пускай так и будет». Но стрелять я не хотел! Я что, полоумный что ли?

Теперь иностранец хочет снять фильмФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В психиатрической больнице Нериюс провел целый месяц.

- Диагноз мне никакой не ставили, - поясняет литовец. - Поместили в больницу под предлогом того, что я себя неадекватно вел. В первый день мне поставили какой-то укол. После этого месяц проводили психиатрическое обследование, которое показало, что я не опасен для общества. После этого врачи связались с моими родителями и попросили забрать меня под их ответственность.

Во время нахождения в больнице иностранец писал стихи для возлюбленной и сценарий к фильму о своих приключениях в России. Сейчас литовца выписали из клиники. Первым делом он позвонил любимой.

- Я переслал ей сценарий своего фильма, где у нее главная роль, - поясняет литовец. - Она заинтересовалась. В фильме будет про то, как я был в Петербурге, про «Аврору», про больницу, чемпионат мира по футболу и любовь. Моя девушка пока не вернулась ко мне. Но я уверен, что кино покорит ее, и мы все-таки поженимся!