2018-08-07T15:46:55+03:00
Новости компаний

Абоненты «МегаФона» на Дне рождения Ленобласти подарили праздник всей стране

Интернет во время торжеств заполнился тысячами ярких селфи из Выборга
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В субботу, 4 августа, День рождения Ленобласти с размахом отметили в Выборге: в костюмированном шествии по центру города участвовали представители всех районов, а благодаря скоростному интернету от «МегаФона» к празднику присоединились жители со всей страны.

Свой 91 день рождения Ленобласть встретила в Выборге, где весь день царила праздничная атмосфера. В начале жители области прошли в костюмированной колонне, представив гербы всех районов, затем для гостей состоялся театрализованный концерт, а вечером на сцену вышли знаменитые российские исполнители. Кроме того, в течение всего дня любой желающий мог полакомиться традиционными местными блюдами на гастрономическом фестивале, поучаствовать в многочисленных мастер-классах, а в завершение насладиться ярким фейерверком.

Чтобы участники празднования с легкостью могли поделиться радостью с жителями всей страны, «МегаФон» провел подготовительные работы по увеличению емкости сети.

- Мы не только расширили базовые станции в районе Рыночной и Красной площадей, в парке Монрепо и на проспекте имени Ленина, но и установили мобильную базовую станцию в местах проведения главных торжеств, где было наибольшее число посетителей и нагрузка на сеть особенно высока, - рассказывает директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленобласти компании «МегаФон» Владимир Бакалов.

В итоге абоненты «МегаФона» проговорили более 10 670 часов, что в два раза больше обычного, а трафик мобильного интернета в сети оператора увеличился почти в полтора раза: абоненты прокачали в общей сложности пять терабайт, что неудивительно, ведь интернет во время празднования заполнился тысячами ярких селфи из Выборга.

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