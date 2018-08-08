2018-08-08T12:40:56+03:00
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Бумажный брак покажут в Выборском ДК

Спектакль состоится 23 августа
Степан СТЕПАНОВ
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Бумажный брак.Бумажный брак.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Бумажный брак. Хроника несемейной жизни

Вначале был сценарий, который назывался «Сиделка». И судьба этого сценария складывалась, на удивление, складно: великолепный режиссер Сергей Бодров, известный своими фильмами во всем мировом кинематографическом сообществе, обладатель массы призов на самых престижных фестивалях; на главные роли «Сиделки» планировалось пригласить американскую «звезду» Джона Малковича, Ингеборгу Дапкунайте и Сергея Бодрова-младшего. Проект двигался к запуску. Но произошло страшное, несправедливое, непоправимое… Сережа Бодров-младший погиб во время съемок своего нового фильма. Продолжать проект стало невозможно… Даже при мысли об этом несостоявшемся фильме к горлу подступал горький ком...

Прошло время, и Сергей Бодров сам предложил вернуться к этой истории и написать пьесу. Так была создана пьеса «Бумажный брак». Почти невозможно точно определить жанр этой пьесы - горькая комедия или смешная драма? Может, и не стоит жестко делить пьесы на жанры, как и сама жизнь не вписывается ни в какие рамки, где и слезы, и улыбка, и надежда, и отчаянье так переплетены.

А история проста. Американец русского происхождения Стивен живет на роскошной вилле под Москвой и лечится от неизвестной нам болезни. Или не лечится, а просто симулирует, чтобы хоть немного оправдать свой отвратительный характер. С ним в доме живут Сиделка и Врач. Стивен несносен, капризен, и Сиделка каждый день собирается сбежать с этой выгодной, но невыносимой работы. Врач более терпим, он скоро уедет в США, чтобы стать американским врачом, и там быстро забудет об этой своей последней работе на родине. Постепенно мы понимаем, что все трое никому не нужны на этом свете, и только в этом доме, как на тонущем "Титанике", они могут еще какое-то время поддерживать друг друга.

23 августа

Выборгский ДК

Начало в 19.00

В ролях: Сергей Маковецкий, Елена Яковлева, Илья Бледный

Продолжительность 2 часа с антрактом

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